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Saiss'li Fas neler yapıyor: Portekiz'de gözler Ronaldo'da

Katar'daki Dünya Şampiyonası'nın flaş takımı Fas, çeyrek finalde Portekiz karşısında.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 18:58
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Portekiz'de gözler Ronaldo'da. Saiss'li Fas neler yapıyor

Saiss'li Fas neler yapıyor: Portekiz'de gözler Ronaldo'da
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Beşiktaşlı Saiss'in de ilk onbirinde yer aldığı Fas, ilk yarıda istediği hedefe ulaşırken, Portekiz'de Cristiano Ronaldo yine yedekler arasında.

Portekiz oyun olarak daha üstün görünmesine rağmen 42. dakikada öne geçen Fas oldu.
Azzedine Ounahi, sol kanattaki Yahia Attiyat'ı gördü. Attiyat'ın ortasına müthiş yükselen Youssef En Nesyri, takımını öne geçirdi: 1-0. 

İlk yarı bu skorla kapanırken, Ronaldo'nun ikinci yarıda oyuna alınması bekleniyor.

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