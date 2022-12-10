Saiss'li Fas neler yapıyor: Portekiz'de gözler Ronaldo'da

Beşiktaşlı Saiss'in de ilk onbirinde yer aldığı Fas, ilk yarıda istediği hedefe ulaşırken, Portekiz'de Cristiano Ronaldo yine yedekler arasında.

Portekiz oyun olarak daha üstün görünmesine rağmen 42. dakikada öne geçen Fas oldu.

Azzedine Ounahi, sol kanattaki Yahia Attiyat'ı gördü. Attiyat'ın ortasına müthiş yükselen Youssef En Nesyri, takımını öne geçirdi: 1-0.

İlk yarı bu skorla kapanırken, Ronaldo'nun ikinci yarıda oyuna alınması bekleniyor.