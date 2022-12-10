Fas'ta Romain Saiss şoku. Sakatlanarak maça devam edemedi

Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas, Portekiz karşısında mücadeleyi 1-0 önde sürdürüyor.
Beşiktaş'ın Faslı yıldızı ve Fas'ın kaptanı Romain Saiss 57.dakikada sakatlanarak maça devam edemedi.
Saiss'in yerine A.Dari oyunda dahil oldu.
Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas, Portekiz karşısında mücadeleyi 1-0 önde sürdürüyor.
Beşiktaş'ın Faslı yıldızı ve Fas'ın kaptanı Romain Saiss 57.dakikada sakatlanarak maça devam edemedi.
Saiss'in yerine A.Dari oyunda dahil oldu.
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