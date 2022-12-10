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Fas'ta Romain Saiss şoku. Sakatlanarak maça devam edemedi

Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas ile Portekiz karşılaşıyor.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 19:21
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Beşiktaş'ın Faslı yıldızı Romain Saiss sakatlanarak maça devam edemedi

Fas'ta Romain Saiss şoku. Sakatlanarak maça devam edemedi
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Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas, Portekiz karşısında mücadeleyi 1-0 önde sürdürüyor.

Beşiktaş'ın Faslı yıldızı ve Fas'ın kaptanı Romain Saiss 57.dakikada sakatlanarak maça devam edemedi.

Saiss'in yerine A.Dari oyunda dahil oldu.

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