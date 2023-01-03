Hatay kaçtı Ümraniye yakaladı. 4 gollü düello

MİRZA ŞEKER / YENİÇAĞ

Süper Lig'in 17.haftasında alt sıralardan kurtulmaya çalışan Ümraniyespor ile Hatayspor karşı karşıya geldi.

ÜMRANİYESPOR TEHLİKELİ GELDİ

Maça etkili başlayan Ümraniyespor 6.dakikada Umut Nayir ile direğe takıldı. Ardından 7.dakikada yeniden Umut Nayir'in pozisyonunda topun çizgiyi geçip geçmediğine yönelik VAR kontrolü yapıldı. Pozisyonu inceleyen hakem Hüseyin Göçek, ofsayt kararını verdi.

EL KAABI İLE HATAY ÖNE GEÇTİ

24.dakikada Hatayspor golcüsü El Kaabi ile öne geçti. Vranjes'in yaptığı pas hatası pahalıya patladı. Hata sonrası topu alan El Kaabi vuruşunu yaptı ve Hatay'ı öne geçirdi: 1-0

Faslı oyuncunun bu sezon attığı 6. gol oldu.

39'DA CEVABI AVOUNOU VERDİ

Ümraniyespor beraberliği Avounou ile yakaladı.Del Valle sol kanattan vuruşunu yaptı. Arka direkte takipçiliğini konuşturan Avounou topu ağlara gönderdi: 1-1

VAR incelemesinin ardından gol kararı geldi.

HATAY'I YENİDEN ÖNE GEÇİREN İSİM: SABA LOBJANIDZE

Hatayspor 53.dakikada yeniden öne geçti. El Kaabi'nin çıkardığı topu alan Lobjanıdze tek vuruş yaparak topu boş kaleye gönderdi: 1-2

DENGE PENALTIDAN UMUT NAYİR İLE GELDİ

Dakikalar 65'i gösterdiğinde Glumac, Falette'nin müdahelesi sonrası yerde kaldı. Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına geçen Umut Nayir, 67.dakikada maça beraberliği getiren golü kaydetti: 2-2

ALLYSON ATILDI, ÜMRANİYE'Yİ 10 KİŞİ BIRAKTI

79.dakikada Ümraniyespor'da Allyson direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Topsuz alan çıkan tartışmanın ardından VAR tavsiyesi üzerine pozisyonu izlemeye giden Hüseyin Göçek, Allyson'un Bertuğ'a yaptığı müdaheleyi izleyip oyuncuya direkt kırmızı kart gösterdi.

4 gollü düelloda kazanan çıkmadı. Bu sonuçla birlikte Hatayspor puanını 16 yaptı ve bir basamakta olsa küme düşme hattından uzaklaştı. Kasımpaşa'nın maç eksiğini unutmamak gerek.

Ümraniyespor ise 11 puanla 18. sıraya yükseldi.

KÜME HATTI KARIŞIYOR

Küme hattı yavaş yavaş karışmaya başladı. Şu anda küme hattında Kasımpaşa, Sivasspor, Ümraniyespor ve İstanbulspor bulunuyor.

Hatayspor gelecek hafta maçını Antalyaspor ile oynayacak. Ümraniyespor ise Giresunspor ile karşılaşacak.