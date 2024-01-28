Muharrem İnce'den CHP'ye ‘ittifak’ tepkisi: Bir ilçe belediye başkanlığı mı veremediniz? Ayıp değil mi?

Geçtiğimiz günlerde "CHP'ye İstanbul'da koşulsuz destek vereceğiz" sözlerini sarf eden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, destek kararından vazgeçti.

SZC TV'de katıldığı canlı yayında konuşan İnce, "Babacan'a onlarca vekil verirken iyi de İnce'ye bir belediye mi veremediniz?" dedi.

İnce’nin, CHP ile yürüttüğü ittifak görüşmelerine ilişkin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

“Sayın Sözcü’nün üç önemli iddiası var burada. Diyor ki, ‘Bir, İzmir’den metropol ilçe. İki, parti tabanımız kabul etmedi bu isteği. Üç, Muharrem İnce eleştirilerini, istediği verilmeyince yapmaya başladı’. Şimdi bunlara tane tane cevap vereyim, milletimizin de vicdanına bırakayım. Eğer gönül gözü kapalı değilse milletimizin beni anlayacağına inanıyorum.

‘BİR İLÇE İSTEMİŞİM…’

Bir ilçe istemişim. Bir ilçe istemişsem çok sembolik bir şey istemişim. Koca parti, eğer İstanbul’dan dahi istememişse, ‘İzmir’den bir ilçe verin’ demişse sizin hemen vermeniz lazımdı zaten. Bugünkü açıklaması var Ali Babacan’ın. CHP’nin verdiği 15 vekil sorusuna yanıt: ‘Aşırı ısrar üzerine kabul ettik.’ Yahu siz Babacan’a 15 vekil verirken iyi de Muharrem İnce’ye bir ilçe belediye başkanlığı mı vermediniz? Ayıp değil mi?

Muharrem İnce eleştirilerini ne zaman yapmış, görüşmeler bitince yapmış, yani dün yapmışım. Öyle mi? Yok, bakın 12.12.2023. 12 Aralık’ta. Sayın Özgür Özel, Şeyh Sait’e ‘hain’ demeyince tweet atmışım. Demek ki Muharrem İnce ‘Ya bana belediye verin, vermezseniz ben de sizi eleştiririm’ dememiş.

‘CHP’Yİ ELEŞTİRMİŞİM’

Milli meselelerde Muharrem İnce’nin duyarlılığını 85 milyon bilir. 26 Aralık’ta terörle mücadele konusunda CHP imza atmayınca CHP’yi eleştirmişim.

Utanmalısınız bunu vermediyseniz. Utanmıyor musunuz? 39 vekil verdiniz Saadet’e, Gelecek’e, DEVA’ya…

İstanbullu hemşehrilerimize sesleniyorum. Saadet Partisi’nin İstanbul Büyükşehir adayı kim, biliyor musunuz? Birol Aydın kimdir? CHP listelerinden seçilmiş Saadet milletvekili. Aziz kardeşlerim bana laf söyleyeceğinize, CHP listelerinden seçilmiş Saadet Partisi’nin Birol Aydın’a niye laf söylemiyorsunuz? DEVA Partisi 15 vekil için ‘Çok ısrar ettiler, biz de aldık’ diyor. Siz Babacan’a 15 vekil Muharrem İnce’ye Posof’u vermeyeceksiniz… Sizin derdiniz üzüm yemek değil demek ki, derdiniz bağcıyı dövmek. Sizin seçim kazanmak gibi bir derdiniz yok.

Ben size ağabeylik yaptım. 5 kere ayağınıza geldim sizin. Herkesin sizi terk ettiği günlerde, Altılı Masa arkadaşları terk ederken ben onların ayağına gittim. ‘Bakın arkadaşlar bu seçim önemli’ dedim. Sayın İmamoğlu’nun anlattıkları doğrudur. Onu ayrı tutuyorum.”