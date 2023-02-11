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Merve Boluğur soluğu Hatay'da aldı. Arkadaşı enkaz altında

Oyuncu Merve Boluğur, arkadaşı Haydar için soluğu Hatay'da aldı. Boluğur, olay yerinden yardım çağrısında bulundu ve deprem bölgesinden son durum hakkında da bilgi verdi.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 17:15
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Arkadaşı enkaz altında kalan Merve Boluğur soluğu Hatay'da aldı

Merve Boluğur soluğu Hatay'da aldı. Arkadaşı enkaz altında
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Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki şiddetli depremin ardından 7'den 70'e canla başla çalışıyor. Sanat camiası da tek yürek oldu ve bazı sanatçılar da afet bölgesine koştu. 

Enkaz altında yakını olan isimlerden biri de Merve Boluğur. Ünlü oyuncunun yakın arkadaşı Haydar, hala enkaz altında.

Kötü haberi duyar duymaz soluğu Hatay Antakya'da alan Merve Boluğur, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Enkazlar arasında bir video yayınlayan oyuncu, şunları dile getirdi:

"Şu an Antakya'dayız. Arkadaşım Haydar için özellikle buradayım. Henüz bir haber yok, hala çalışıyor arkadaşlar sağ olsunlar.

 Bir de operatör-vinç desteğine ihtiyacımız var. Şöyle de bir ricamız olacak; insanlar çok fazla buraya gelip ilgileniyorlar sağ olsunlar ama maalesef o biraz iyi duruma sevk etmiyor. O yüzden de lütfen gelmemelerini rica ediyoruz."
 

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