Rekor kırıldı. NBA'de sıcak gece

Atlanta Hawks, evinde Boston Celtics'i zorlu bir mücadele sonucunda 123-122 mağlup etti. Dejounte Murray, 47 dakika sahada kalarak 44 sayı attı ve kariyer rekorunu kırdı.

Ayrıca 7 ribaund, 7 asist, 2 top çalma ve 1 blok ile oynadı. Bogdan Bogdanovic 24 sayı, 7 ribaund, 5 asist; De'Andre Hunter ise 21 sayı ve 13 ribaund ile galibiyette önemli roller oynadılar. Celtics tarafında Jayson Tatum 31 sayı, 13 ribaund ve 6 asist ile öne çıktı.

New Orleans Pelicans, kendi sahasında Milwaukee Bucks'ı 107-100 yendi. Zion Williamson 28 sayı, 5 ribaund ve 2 asist ile takımının en skorer oyuncusu oldu.

CJ McCollum 25 sayı, 7 ribaund ve 7 asist; Jonas Valanciunas 17 sayı ve 10 ribaund ile oynadı. Bucks'ta ise Giannis Antetokounmpo 35 sayı, 14 ribaund ve 4 asist ile mücadele etti. Damian Lillard ve Malik Beasley her biri 20 sayı kaydetti.