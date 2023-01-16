WhatsApp’tan İOS kullanıcıları için yeni özellik yolda

Cumhuriyet’te yer alan bilgilere göre, WhatsApp yeni bir video modu üzerinde çalışıyor.

WhatsApp için daha önce Android kullanıcıları için video modu getirilmişti. Bu mod sayesinde uygulama içindeyken kameradan videoya geçiş yapmak daha kısa sürüyordu. Şimdi aynı video modu iPhone tarafı için geliyor.

TEST AŞAMASINDA

Şu anda test aşamasında olan özelliği WABetaInfo keşfetti. Bu özellikten önce kamera tuşuna basılı tutarak video kaydedilebiliyordu. Ancak durum uzun videolar çekmeye geldiğinde pratik ve iyi bir tecrübe yaşanmıyordu.

PRATİK OLACAK

Test edilen yeni özellik sayesinde video moduyla uzun çekimleri daha pratik bir şekilde yapmak mümkün olacak.