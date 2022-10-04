Son Dakika... Onur Şener'in katil zanlıları hakkında Çalışma Bakanlığı'ndan açıklama

Çalışma Bakanlığı tarafından Onur Şener'in katil zanlıları hakkında yapılan açıklamada zanlıların çalıştıkları kurumlarda idari bir görev almadıkları belirtildi.
KAMU GÖREVİNDEN ALINDILAR
Bakanlık, Ankara'da müzisyen Onur Şener cinayetine dair tutuklanan İlker Karakaş ve Ali Gündüz'ün kamu görevlerinden uzaklaştırıldığını açıkladı.
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