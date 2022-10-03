İstek şarkıyı bilmiyor diye katledilen Onur Şener'in kızıyla fotoğrafı ortaya çıktı. Şimdi hangi şarkı anlatacak 5 yaşındaki bu kızımızın acısını!

Ankara'da bir mekanda sahneye çıkan müzisyen Onur Şener, şarkı isteği yüzünden çıkan tartışmada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personeli iş müfettişi İlker K. (35), Ali G. (36) ve TAİ’de elektrik mühendisi Semih S. (36) tarafından cam bardakla boğazı kesilerek öldürüldü.

Kamuoyunda büyük tepki çeken cinayet sonrası sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden, İlker K., Ali G., Semih S. “kasten öldürme” suçundan tutuklandı.

Bir kız çocuğu babası olan Şener’in ölümü sonrası sanat ve siyaset camiasından da taziye mesajları geldi.

KIZIYLA FOTOĞRAFI GÜNDEM OLDU

Onur Şener’in kızıyla fotoğrafını paylaşan ve cinayete tepki gösteren İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur da mesajında “Devletin bürokratının, müfettişinin ekmeğini kazanan bir müzisyeni şişe kırarak katlettiği, 5 yaşında kız çocuğunu uykusunda yetim bıraktıkları bir Türkiye!.Bu muydu hayaliniz? Öyle derinki üzüntüm, söz yok anlatmaya, söz de yazı da bitti!.” İfadelerini kullandı.

İşte o paylaşım: