12 vatan evladı şehidimiz var.

Yanıyor yüreğim yanıyor.

Kanıyor yüreğim kanıyor.

Gözyaşları sel olan milletimiz ağlıyor ama şu siyasi tablo da Türkiye’de yaşanıyor:

Türkiye Büyük Millet Meclisinde siyaset yapmak amacıyla kurulan şu partiler aç-kapa yaşıyor.

1990’da ilk olarak; Halkın Emek Partisi (HEP) Kapatıldı.

Demokrasi Partisi (DEP) Kapatıldı.

Özgürlük ve Demokrasi Partisi (ÖZDEP) Kapatıldı.

Halkın Demokrasi Partisi (HADEP) Kapatıldı.

Demokratik Halk Partisi (DEHAP) Kapatıldı.

Demokratik Toplum Partisi (DTP) Kapatıldı.

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Kapatıldı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kapatma davası devam ediyor

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) Kapatıldı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Yargıtay CS itirazı ile kısa adı değişti (DEM) değiştirdi. Faal.

Bu partilerin tek bir yöneticisi şunu söylemiyor;

- PKK terör örgütüdür…

Meclis’te grup kuruyorlar.

Milletin vergileri ile oluşan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bütçesinden milyonlarca lira alıyor ancak terörü lanetlemiyorlar.

22 Yıldır AKP ne yapıyor?

- Anayasa ve siyasi partiler yasasını değiştirerek parti kapatmayı zorlaştırıyor.

22 yıldır AKP terörü sonlandıramıyor…

12 kahraman vatan evladı şehit oluyor.

Meclis’teki partiler, “Ortak ve müstakil bildiri” yayınlıyor.

- Ortak bildiri yayınlayarak terörle mücadele edilir mi?

- Parti kapatmayı zorlaştırılarak terörle mücadele edilir mi?

Kimi kandırıyorsunuz?

Her şehit haberinden sonra, “Kanları yerde kalmadı” açıklamalarınız çok dikkat çekiyor.

Okullara cemaat ve tarikatları sokmak için protokoller yapan ve “Çocuklar dağa çıkmasın” gerekçesi uyduran Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin haydi şimdi açıkla;

- Yalanan ya da öldürülen teröristler hangi okullarda eğitim almışlar?

Diyarbakır annelerine şunu da sor bakalım;

- Çocuklarını dağa kaçıranlar kimler?

İçişleri Bakanına Ali Yerlikaya’ya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e MİT Müsteşarı İbrahim Kalın’a soruyorum;

- Okullarda aldıkları eğitim sonucunda mı teröristler dağa çıkıyorlar?

Hangi yönden bakarsanız bakın AKP iktidarı terörle mücadele etmek için muktedir olamamaktadır.

- Okullara cemaat ve tarikatları doldurarak terörle mücadele edilir mi?

- Türk ordusuna cemaat ve tarikatları doldurarak terörle mücadele edilir mi?

Türk ordusuna, Türk Polisine, Türk Yargısına, Türk bürokrasisine, Türk Siyasetine ve hatta Milli İstihbarat Teşkilatı’na soktuğunuz FETÖ’cüler ne yaptılar?

15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne giriştiler.

Hiç mi ders almadınız Erdoğan?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Meclis bildirisine imza atan, atmayan tüm partilere diyorum ki;

Haydi İspanya örneğini gerçekleştirin.

Terör örgütü ETA'nın siyasi kolu olduğu iddiası ile Batasuna partisi 2003 yılında yapılan referandumun ardından İspanyol Hükûmeti tarafından kapatıldı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından bu karar onaylandı.

ETA terör örgütü yok edildi.

İspanya’da tüm partiler terör iltisaklı hiçbir partinin kurulamaması için anayasa değişikliği yaptılar.

HDP kapatılma davası sürerken iki yeni adla devamının kurulmasını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da seyrediyor.

AKP iktidarı da 22 yıldır seyrediyor.

Madem mecliste değişiklik yapamıyorsunuz o halde anayasaya şu maddeyi koymak için referandum yapın:

- Terörle iltisaklı olması yetmez, terörü kınamayan her parti kapatılır...

Haydi hodri meydan.

Türk milleti en muhteşem kararı verecektir.