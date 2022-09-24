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  • Prof. Özgür Demirtaş'a kendisine tuhaf tweet atan takipçisine bilim adamına yakışır şekilde cahilsin dedi

Prof. Özgür Demirtaş'a kendisine tuhaf tweet atan takipçisine bilim adamına yakışır şekilde cahilsin dedi

Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş’ın kendisini hedef alan bir takipçisine verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu...

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 18:37
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Özgür Demirtaş'a tuhaf tweet atan takipçisi bu lafı yedi. Ekonomist Prof. Demirtaş bilim adamına yakışır şekilde cahilsin dedi

Prof. Özgür Demirtaş'a kendisine tuhaf tweet atan takipçisine bilim adamına yakışır şekilde cahilsin dedi
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Ekonomist Prof. Özgür Demirtaş’ın paylaşımları gündem olmaya devam ediyor.

En son kendisini hedef alan bir takipçisine verdiği yanıtla sosyal medyada yoğun etkileşim aldı.

ÇOK KONUŞULACAK YANIT

“Bize Özgür Demirtaş ne diyorsa tam tersini yapacak bir siyasetçi lazım” diyen Twitter kullanıcısının paylaşımını alıntılayan Prof. Demirtaş; “Zaten var! Onu bile çakamamış” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

 

Özgür Demirtaş kimdir?

Kemal Özgür Demirtaş (12 Ağustos 1975; Ankara), Türk finans profesörü, mühendis, akademisyen…

Yaşamı ve akademik kariyeri

Ankara’da doğdu. Babası Şanlıurfa Siverekli[1] ve Hadidi aşiretindendir.[2] İlkokul eğitimini Manisa'nın Salihli ilçesinde, ardından Lise eğitimini İzmir Atatürk Lisesinde tamamladıktan sonra üniversite yerleştirme sınavlarında Türkiye’de ilk 50 öğrenci arasında yer alarak girdiği Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden 1998 yılında mezun oldu.[3]

Finans doktorası için Boston College'a gitti; çalışmalarını 2003 yılında tamamladı ve 27 yaşında finans alanında doktorasını kazandı. Aynı yıl Baruch College'da yardımcı doçent pozisyonunda çalışmaya başladı. Buradaki Finans Bölümünde ve ardından İşletme Fakültesi'nde "öğretim alanında" en iyi öğretim üyesi seçildi. 2005 yılında, tüm ana bilim dalları ve fakülteler arasında en iyi öğretim üyesi seçilerek "Üstün Öğretim Madalyası"na layık görüldü. 2004 yılından başlamak üzere, araştırmaları City University of New York tarafından 6 sene boyunca ödüllendirildi.

2007 yılında doçent unvanını kazanarak City University of New York’ta kalıcı bir akademik pozisyon elde etti.[4] Aynı zamanda NYU-Stern School of Business'da da dersler verdi. 2010 yılında ABD, İngiltere, Kanada ve İskoçya'da 10 milyonu aşkın öğrencinin değerlendirmeleri sonucunda, öğretim alanında 1 milyon profesör arasında ilk 20 içerisinde gösterildi.

Çalışmaları dünyanın önde gelen akademik dergilerinde (Management Science, Journal of Financial Economics, Journal of Monetary Economics, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Review of Finance ve Journal of Business & Economic Statistics) yayımlandı. 35’in üzerinde akademik yayın yaptı. Özel yatırım fonları hakkındaki kitabı Academic Press tarafından basıldı.

2012 yılı Eylül ayında ABD’deki işinden ayrıldı ve Sabancı Üniversitesi'ne Finans Kürsüsü Başkanı olarak katıldı. Sabancı Üniversitesi bünyesinde yaptığı çalışmalar ile Marie-Curie Avrupa Araştırma Fonu'nu kazandı.[3] Aynı üniversitede kurulan Finans Mükemmeliyet Merkezi'nin (Center of Excellence in Finance) Kurucu Başkanlığı, Akbank’ın Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türkiye’nin ilk finansal okuryazarlık derneği FODER’in Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği gibi pozisyonlarda yer aldı.

Halen birçok büyük şirket ve holding için danışmanlık yapmakta; Türkiye, ABD ve Avrupa’da onursal konuşmacı olarak etkinliklere ve panelist olarak düşünce kuruluşlarının faaliyetlerine katılmaktadır. Aynı zamanda başta biyoteknoloji sektörü olmak üzere birçok sektörde melek yatırımcıdır.

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