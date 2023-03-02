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Altılı masanın toplantısı öncesi Özgür Özel'den aday açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Millet İttifakı’nın bugün gerçekleştireceği toplantıda cumhurbaşkanı adayının kim olacağının karara bağlanmasını beklediğini söyledi. Özel, ismin daha sonra ilan edilebileceğini belirtti.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 12:53
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Özgür Özel’den kritik toplantı öncesi adaylık yorumu: Karara bağlamalarını bekliyorum

Altılı masanın toplantısı öncesi Özgür Özel'den aday açıklaması
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Millet İttifakı’na dönüşen Altılı Masa, bugün ilk kez cumhurbaşkanı adayını görüşmek için bir araya gelecek. Kritik toplantı Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde saat 14.00’te başlayacak.

Toplantı öncesinde CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Halk TV’de İsmail Küçükkaya ile Yeni bir Sabah programının konuğu oldu.

Özel, canlı yayında yaptığı açıklamada, “Ben bugün adayı konuşacaklarını ve karara bağlayacaklarını bekliyorum” dedi. Tüm partilerin beklentisinin bu yönde olduğunun altını çizen Özel, şöyle devam etti:

İsmi ilan edilmeyebilir, ilan edileceği gün söylenir. Karara bağlayacaklarını bekliyorum. Örneğin 'Pazar günü Arena'da 6 lider adayımızı ilan edeceğiz' diyebilirler. Orada yazılı olarak ilan etmek yerine 'Şu tarihte şu salonda adayımızın tanıtımı olacak' diyebilirler. Bizim adayımız, cumhurbaşkanı olduğunda Türkiye'yi nasıl yöneteceğini, hangi yetkileri nasıl kullanacağını, hangilerini kullanmayacağını açıklayacak. Mesela kayyum atamayacak bizim adayımız. Boğaziçi'ne dönecek 'Öğrenciler, öğretmenler rektör adayını belirler ben ona göre atarım. Manisa Celal Bayar Üniversitesi için Özgür Özel'e sormayacağım' diyecek.”

SEÇİMİ ERTELEME TARTIŞMASI: “YSK SUÇ İŞLER”

Özel, Küçükkaya'nın seçim tarihiyle ilgili sorusuna ise şu yanıt verdi:

“Biz bir pazartesi günü şunu duyduk, 'Yarın Devlet Bahçeli 'Seçimden kaçmayız' diyecek. Bir süre tartışılacak, sonra Erdoğan 14 Mayıs tarihini telaffuz edecek. Sonra YSK 'Ben o tarihte seçim yapamam' diyecek'. Senaryonun ilk iki sahnesini aynen oynadı arkadaşlar. Üçüncü sahnede YSK, Anayasa'ya rağmen, kendisinin görev sınırları dışında seçim tarihi tartışmasına girerse tarihi bir suç işler. Böyle bir ihtimalin olduğu duyumları bizde var. YSK'yı çok iyi takip ediyoruz.”

(Kaynak: Birgün)

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