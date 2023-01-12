12 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Özgür Özel’in iddialarına konu olan Emin Şen ilk açıklamayı Yeniçağ’a yaptı

Özgür Özel’in iddialarına konu olan Emin Şen ilk açıklamayı Yeniçağ’a yaptı

CHP’li Özgür Özel’in Süleyman Soylu’nun trol ordusunun başında olduğu yönünde açıklama yaptığı Emin Şen ilk açıklamayı Yeniçağ’a yaptı.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 15:07
Takip Et

Özgür Özel’in iddialarına konu olan Emin Şen ilk açıklamayı Yeniçağ’dan Tolga Şahin'e yaptı

Özgür Özel’in iddialarına konu olan Emin Şen ilk açıklamayı Yeniçağ’a yaptı
+
Aa
-

YENİÇAĞ/TOLGA ŞAHİN-ÖZEL HABER
Özgür Özel’in bakanlık müşaviri olduğu ve 418 bin dolarlık kamudan ihale aldığını iddia ettiği Şen, Yeniçağ’dan Tolga Şahin’e konuştu. Şen, İçişleri Bakanlık Müşaviri olduğunun yalan olduğunu, Süleyman Soylu’ya sadece sosyal medya danışmanlığı yaptığını söylerken Özgür Özel’in paylaştığı faturalar benimle ilgili değil, kardeşim olduğunu söylediği kişi kardeşim değil açıklamasında bulundu.

“FATURA CHP’Lİ BELEDİYELERE AİT”
Şen ayrıca Özel’in kritik bir hata yaptığını belirtirken “Benim eski ortağımın sonradan kurduğu şirketin CHP’li belediyeyle yaptığı işe ilişkin faturayı paylaştı kamuoyuyla” dedi. Şen avukatı tarafından detaylı bir açıklamanın daha sonra yapılacağını ise aktardı.

412 BİN DOLARLIK İHALE İDDİASI
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili yaptığı açıklamada Soylu’nun yakınındaki isimlerden biri olan ve bakanlık müşaviri olduğunu iddia ettiği Emin Şen’in kamudan 412 bin dolarlık ihale aldığını iddia etmişti.

Özel ayrıca Şen’in trol ordusunun başında bulunduğunu ileri sürerken “Emin Şen’în kardeşinin yaptığı işler yine Süleyman Soylu ile bağlantılı. Hepsi 118 bin dolar. Süleyman Soylu Çalışma Bakanı ise SGK’da; arada bir Antalya var; Süleyman Soylu neredeyse Native’in ya da SM360’ ın Türkiye’de bir yerde ihalesine bakın o ile dönem olarak ya Süleyman Soylu döneminde bakanlığın ya da Soylu’nun talimatıyla alınan işler. Buzdağını küçük kısmında 23 milyon liralık alınmış ihale gördük. Bunun dışında doğrudan hizmet alım denilen 200 bin oldu şimdi. Şu anda 200 binin altında şu anda SM 360 yapsın deniliyor yapılıyor. Bir de buna kolaylaştırıcı yönetmelikleri de eklediğimizde müthiç bir para akışını göreceğiz. Süleyman Soylu bir şey yapacaksa son 3 yıldır doğrudan hizmet alımı kaç para, kimlere ne kadar gitti açıklarsa buzdağının birazını daha göreceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Misafir
12.01.2023 16:13
Burdan tüm trollere diyorum ki en büyüğünüzden en küçüğünüze kadar Allah belanızı ...  
 
Emekli
12.01.2023 16:10
Deşifre olanlar önce yargılanır arkasındakiler sonra suçlu cezasını mutlaka çeker  
 
Ergenekon
12.01.2023 16:09
yargılanacaksınız.  
 
TÜM YORUMLAR (14)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf. Öküz ölünce ortaklık bozuldu tabii
1
﻿Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf. Öküz ölünce ortaklık bozuldu tabii
﻿Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf. Öküz ölünce ortaklık bozuldu tabii
﻿Ronaldo'ya şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da zina ayrıcalığı
2
﻿Ronaldo'ya şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da zina ayrıcalığı
﻿Ronaldo'ya şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da zina ayrıcalığı
﻿Milan'ı 10 kişiyle devirdi. İtalya Kupası'nda Torino çeyrek finale çıktı
3
﻿Milan'ı 10 kişiyle devirdi. İtalya Kupası'nda Torino çeyrek finale çıktı
﻿Milan'ı 10 kişiyle devirdi. İtalya Kupası'nda Torino çeyrek finale çıktı
﻿Ümit Özat'tan Murat Sancak'a: Madem bu kadar mertsin. Söylesene Ali Koç'a
4
﻿Ümit Özat'tan Murat Sancak'a: Madem bu kadar mertsin. Söylesene Ali Koç'a
﻿Ümit Özat'tan Murat Sancak'a: Madem bu kadar mertsin. Söylesene Ali Koç'a
﻿Ekonomist Şeref Oğuz’dan bankada parası olanlara uyarı. Bakan Nebati'nin ne zaman karaya oturacağını açıkladı
5
﻿Ekonomist Şeref Oğuz’dan bankada parası olanlara uyarı. Bakan Nebati'nin ne zaman karaya oturacağını açıkladı
﻿Ekonomist Şeref Oğuz’dan bankada parası olanlara uyarı. Bakan Nebati'nin ne zaman karaya oturacağını açıkladı
﻿Borsa çöktü. Selçuk Geçer anında açıklama yaptı
6
﻿Borsa çöktü. Selçuk Geçer anında açıklama yaptı
﻿Borsa çöktü. Selçuk Geçer anında açıklama yaptı
﻿Zirve Millet İttifakı'na geçti. Cumhur İttifakı'na 2 ilde büyük şok
7
﻿Zirve Millet İttifakı'na geçti. Cumhur İttifakı'na 2 ilde büyük şok
﻿Zirve Millet İttifakı'na geçti. Cumhur İttifakı'na 2 ilde büyük şok
﻿Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi geçici 27 personel alacak
﻿Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi geçici 27 personel alacak
﻿Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi geçici 27 personel alacak
﻿Arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapanlar gözaltına alındı
﻿Arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapanlar gözaltına alındı
﻿Arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapanlar gözaltına alındı
﻿Polisin hırsızları yakaladığı yer şok etti
﻿Polisin hırsızları yakaladığı yer şok etti
﻿Polisin hırsızları yakaladığı yer şok etti
﻿Evinden çıkarken boğazı kesilen 25 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
﻿Evinden çıkarken boğazı kesilen 25 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
﻿Evinden çıkarken boğazı kesilen 25 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.