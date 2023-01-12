Özgür Özel’in iddialarına konu olan Emin Şen ilk açıklamayı Yeniçağ’a yaptı

YENİÇAĞ/TOLGA ŞAHİN-ÖZEL HABER

Özgür Özel’in bakanlık müşaviri olduğu ve 418 bin dolarlık kamudan ihale aldığını iddia ettiği Şen, Yeniçağ’dan Tolga Şahin’e konuştu. Şen, İçişleri Bakanlık Müşaviri olduğunun yalan olduğunu, Süleyman Soylu’ya sadece sosyal medya danışmanlığı yaptığını söylerken Özgür Özel’in paylaştığı faturalar benimle ilgili değil, kardeşim olduğunu söylediği kişi kardeşim değil açıklamasında bulundu.

“FATURA CHP’Lİ BELEDİYELERE AİT”

Şen ayrıca Özel’in kritik bir hata yaptığını belirtirken “Benim eski ortağımın sonradan kurduğu şirketin CHP’li belediyeyle yaptığı işe ilişkin faturayı paylaştı kamuoyuyla” dedi. Şen avukatı tarafından detaylı bir açıklamanın daha sonra yapılacağını ise aktardı.

412 BİN DOLARLIK İHALE İDDİASI

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili yaptığı açıklamada Soylu’nun yakınındaki isimlerden biri olan ve bakanlık müşaviri olduğunu iddia ettiği Emin Şen’in kamudan 412 bin dolarlık ihale aldığını iddia etmişti.

Özel ayrıca Şen’in trol ordusunun başında bulunduğunu ileri sürerken “Emin Şen’în kardeşinin yaptığı işler yine Süleyman Soylu ile bağlantılı. Hepsi 118 bin dolar. Süleyman Soylu Çalışma Bakanı ise SGK’da; arada bir Antalya var; Süleyman Soylu neredeyse Native’in ya da SM360’ ın Türkiye’de bir yerde ihalesine bakın o ile dönem olarak ya Süleyman Soylu döneminde bakanlığın ya da Soylu’nun talimatıyla alınan işler. Buzdağını küçük kısmında 23 milyon liralık alınmış ihale gördük. Bunun dışında doğrudan hizmet alım denilen 200 bin oldu şimdi. Şu anda 200 binin altında şu anda SM 360 yapsın deniliyor yapılıyor. Bir de buna kolaylaştırıcı yönetmelikleri de eklediğimizde müthiç bir para akışını göreceğiz. Süleyman Soylu bir şey yapacaksa son 3 yıldır doğrudan hizmet alımı kaç para, kimlere ne kadar gitti açıklarsa buzdağının birazını daha göreceğiz” ifadelerini kullanmıştı.