Panathinaikoslu futbolcular konuştu Fatih Terim dinledi. Hiçbir şey anlamasada o sözler galibiyet getirdi

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Panathinaikoslu futbolcular konuştu Fatih Terim dinledi. Hiçbir şey anlamasada o sözler galibiyet getirdi
PAOK'u 1-0 mağlup eden Panathinaikos maç öncesi soyunma odasında yapılan motivasyon konuşmasını paylaştı.

Yunanistan Lig Kupası’nda Panathinaikos Paok deplasmanına çıktı.

Touba Stadyumu’nda oynanan maçta yeşil-beyazlılar sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Panathinaikos bu skorla birlikte rövanş maçı için avantaj sağlarken maç sonu sürpriz bir paylaşım geldi.

Maç öncesi soyunma odasında yapılan konuşma paylaşılırken kullanıcılar “bu konuşma galibiyeti getirdi” yorumları yaptı.

Yıllarca yaptığı motivasyon konuşmaları ile tanınan Fatih terim ise Yunanca bilmemesinden ötürü bu sefer konuşma işini oyuncularına bıraktı.

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