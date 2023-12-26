Provokasyon ve kumpas iktidarı

Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile PKK’lılar el ele kumpas videosu yayınlatan AKP bu sayede Recep Tayyip Erdoğan’a seçim kazandırdı.

Sonuç böyle olunca 31 Mart Yerel seçim öncesi AKP yeni provokasyonlar ve kumpaslar için düğmeye bastı.

Manisa’da Özgür Özel’e şehit cenazesinde provokasyon yapıldı şehit cenazelerinde CHP’nin çelenkleri kırıldı, parçalandı.

Tek bir polis ya da jandarma müdahale etmedi.

Tıpkı Ankara’nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan linç girişimi gibi hareketler bunlar.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya neredesin?

Neden şehit cenazelerindeki bu provokasyonlara emniyet güçleri müdahale etmiyor?

Kayserispor- Fenerbahçe maçı bitiminde bir fotoğraf çektim.

Ortada gerginliğin “g” harfi yoktu ama maç bitimi polisler hakemi böyle korumaya aldılar.

Bakan Yerlikaya, CHP lideri Özgür Özel’e yapılan provokasyon ortada iken neden diğer şehit cenazelerinde polis ve jandarmaya önlem aldırmadın?

Değerli okurlarım,

Recep Tayyip Erdoğan; başbakanlık döneminde Türk Milletine yaşattığı “Çözüm süreci” skandalında şu itirafı yaptı.

- "Çözüm süreci içerisinde tabii valilerimiz, kendilerine verdiğimiz talimatlar gereği ciddi manada bu terör örgütlerine karşı şu andaki operasyonlara girmiyorlar..."

AKP’nin her seçim öncesi ve her şehit cenaze töreninde saygısızca, küstahça hiç utanmadan yaptırdıkları ortada; Provokasyonlar ve kumpaslar…

CHP lideri Özgür Özel’e diyorum ki;

- Erdoğan’dan AKP’nin 21 yılda engelleyemediği PKK terörünün ve yarım bıraktıkları sınır ötesi operasyonlarının hesabını sorun.

- Dolmabahçe ve Oslo mutabakatlarının hesabını sorun.

- Erdoğan’dan Çözüm Süreci denilen çözülme sürecinin skandalının hesabını sorun.

- Çadır mahkemelerinin ve megri, megri töreninde salladıkları PKK çaputlarının hesabını sorun.

- Erdoğan’dan “Askeri vesayeti sonlandırmak için FETO ve Amerika ile işbirliği yaptık” açıklamasının hesabını sorun.

- Erdoğan’dan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin hesabını sorun.

- Erdoğan’dan Teröristbaşı hain Fethullah Gülen’in iadesi için Amerika’da neden dava açmadıklarının hesabını sorun.

- Erdoğan’dan “Ben bu davaların savcısıyım” dediği Ergenekon, balyoz, casusluk gibi kumpasların hesabını sorun.

- Erdoğan’dan Kozmik Oda’nın açılması için verdiği emrin hesabını sorun.

- Erdoğan’dan ordusu olmayan genelkurmay başkanının hesabını sorun.

- Erdoğan’dan “askeri vesayet” söylemlerine rağmen Milli Savunma Bakanlıklarına eski genelkurmay başkanları ile askeri siyasi vesayet altına almalarının hesabını sorun.

- Erdoğan’dan Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerini Genelkurmay Başkanlığından koparmasının hesabını sorun.

- Erdoğan’dan Türk Silahlı Kuvvetlerine subay yetiştiren okulların cemaat ve tarikatlar tarafından işgalinin hesabını sorun.

- Erdoğan’dan Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmamasının hesabını sorun.

CHP lideri Özgür Özel şehit cenazelerinde provokasyon yapan ve kumpas kuranlara atılacak gerçek Osmanlı Tokatları bunlardır.

- Onlarınki algı, kumpas ve provokasyondur.

- CHP’nin yapması gereken ise bu gerçekleri duyurmaktır.

Tüm illere afişler asarak, TV’lerde video klipler ve açıklamalar yaparak gerçekleri gündeme getirerek yüzlerine vurmaktır.

Değerli okurlarım,

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu büyük bir demokratik cesaretle 6’lı masayı kurdu.

28 Mayıs’ta seçim kaybedilince masa dağıldı.

Bakın bugün CHP’ye ve lideri Özgür Özel’e karşı kumpaslar ve provokasyonlar yapılıyor.

Özel Saadet Partisine gruptan düşmesin diye bir milletvekili desteği ile sahip çıkıyor.

Ancak ne Temel Karamollaoğlu ne Ahmet Davutoğlu ne Ali Babacan ne Gültekin Uysal ne de Meral Akşener tek bir kelime kınama mesajı yayınlamadılar.

Yazıklar olsun…