En büyük makasla açılan lüks site yerle bir oldu. Hatay'ın tüm mülki amirleri açılıştaydı

Antakya ilçesinde 2019 yılında AKP'li Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz'ın da katıldığı 'Güçlü Bahçe City' adlı konut sitesi, depremde yerle bir oldu.

Sitenin enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altında kaç kişinin bulunduğu ise bilinmiyor.

REKLAMINI 'EN BÜYÜK MAKAS' REKORUYLA YAPMIŞLARDI

Açılışla ilgili o dönem ajanslara yansıyan habere göre, Hatay'da faaliyet yürüten Ser-Al İnşaat firmasının sahibi Servet Altaş, şu ifadeleri kullanmış:

"Güçlü Bahçe City projesini memleketimize istihdam kazandırmak için yapıyı bu aşamaya getirdik. Katılım ve açılışını bugün yaptık.

Guinness Rekorlar Kitabına kazandırmak için kendi ölçümlerimizle yaptığımız 320 santimetre olan altın makasımızı yaptık.

Başvurumuzu da yaptık. Bu rekoru da şehrimize kazandırdığımız için mutluyuz. Projemizi de şehrimize kazandırdığımız için mutluyuz. Bu makas daha öncesinde Hindistan'daydı. Adana'da Tekbaş İnşaat önceki süreçte bu rekoru almıştı. Biz bu rekoru Hatay'a getirdik."

HATAY'DAKİ TÜM MÜLKİ AMİRLER AÇILIŞA KATILMIŞTI

Haberde, sitenin açılışı için yapılan törene Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, Hatay Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu, AKP Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, Yayladağı Belediyesi Başkanı Mustafa Sayın, HASİAD Başkanı Gökhan Alkan, Hatay Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Mehmet Yıldız, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, STK temsilcileri ve iş insanlarının katıldığı belirtiliyor.

2 MİLYON 900 BİN LİRAYA SATILIYORDU

Deprem sonrası yıkılan Güçlü Bahçe Sitesi'ndeki bir daire için bir internet sitesinde verilen satış ilanı da sosyal medyada gündem oldu.

2 milyon 900 bin liraya satışa çıkarılan "lüks daire"nin ilanı daha sonra kaldırıldı. (PatronlarDünyası)