Erdoğan 16 uçaktan 2 uçağını deprem için tahsis etti. Biri Adıyaman’a diğeri Kahramanmaraş’a gitti

Cumhurbaşkanlığına ait 2 uçak, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde görev yapacak sağlık ve arama kurtarma ekiplerine tahsis edildi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla deprem bölgesinde görev yapacak arama-kurtarma ve sağlık ekiplerine tahsis edilen uçaklardan biri Adıyaman'a, diğeri Kahramanmaraş'a hareket etti.

Bölgeye giden uçaklarda kardiyoloji, genel cerrah, göğüs cerrahı, kalp ve damar cerrahı, beyin cerrahı, ortopedi uzmanı, kadın doğum uzmanı, hemşireler ve AFAD teknisyenleri yer alıyor.

Uçaklarla personelin yanı sıra sağlık malzemeleri, jeneratör, beslenme ve giyecek malzemeleri de bölgeye taşınacak.

Uçakların dönüşte bölgedeki yaralıları Ankara'ya taşıyacağı öğrenildi.

“ERDOĞAN'IN 16 UÇAĞI VAR, 15'İNİ SATACAĞIZ”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 12 Ekim 2022’de ABD'deki temasları kapsamında, başkent Washington’da John Hopkins Üniversitesindeki Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kulübü öğrencileriyle toplantıda bir araya gelmıştı.

İktidara gelmeleri durumunda yaşam standartlarını artırmak için uygulayacakları ekonomik reformların ne olduğuna ilişkin soruya Kılıçdaroğlu, "Siyasi etik yasası çıkarılacak. Siyaset kurumunun kirliliklerden arınması sağlanacak. Savurganlıkla mücadele edilecek. Örneğin Erdoğan’ın 16 uçağı var, 15'ini satacağız, hazineye gelir kaydedeceğiz. Merkez Bankası Başkanı gibi, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı gibi, Kamu İhale Kurumu Başkanı gibi kamuda stratejik yerlere o işin ehli, yani devlette liyakat dediğimiz, o işi bilen dolayısıyla kamuda saygınlık uyandıran kişiler atanacak, politik kişiler değil" yanıtını vermişti.

(Kaynak: AA)