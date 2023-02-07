Erdoğan açıkladı: 3 ay süreyle 10 ilde OHAL ilan edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan büyük deprem felaketiyle ilgili son durumu açıkladı. Erdoğan deprem bölgesinde 3 ay süreyle OHAL ilan edildiğini söyledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Depremin, 10 ilimize yayılan yıkım etkisini göz önüne alarak, ülkemizin dört bir yanındaki uzman personelimize ve araçlara, hemen bölgeye hareket etme talimatı verdik.

Hava şartlarının çıkardığı zorluklara rağmen, ekiplerimiz felaket bölgesine ulaşmak ve çalışmalara katılmak için fedakârca mücadele etmiştir.

Çok sayıda artçı sarsıntının hasar gören binalarda ortaya çıkardığı tehlikeler de çalışmaları olumsuz yönde etkiliyor. Şartların zorluğuna bakmadan, devletimizin tüm imkânlarını kullanarak, vatandaşlarımızın ve gönüllülerin de desteğiyle, arama-kurtarma çalışmalarını hızla sürdürüyoruz.

Hâlihazırda 26 bin arama-kurtarma görevlimiz enkazların başında çalışıyor, yurt içinden ve yurt dışından gelen ilave ekiplerle bu sayı her geçen saat artıyor. Çok daha fazla sayıda kamu görevlisi, sivil toplum kuruluşu görevlisi ve gönüllü de yardım çalışmalarında yer alıyor.

Depremden kurtulan felaketzedelerin barınmadan giyeceğe, yiyecekten ısınmaya kadar tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik tedbirleri de adım adım hayata geçiriyoruz. Şu ana kadar 54 bin çadır, 102 bin yatak ve diğer ihtiyaç malzemeleri afetzedelere ulaştırılmak üzere bölgeye gönderildi.

Felaketin yaşandığı her ilimize, mevcut yöneticilerimizi desteklemek için ilave vali ve kaymakamlar görevlendirdik. Ülkemizin 81 vilayetindeki kamu kurumları yöneticilerinin tamamı, kendi şehirlerinde deprem bölgesiyle ilgili yürütülecek çalışmalar konusunda yoğun bir gayret içerisindedir. Ayrıca, her ilimizde bir bakanımız yürütülen faaliyetlere nezaret ediyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay da AFAD merkezinde çalışmaların koordinasyonunu yürütüyor. Biz de sahadaki arkadaşlarımızla sürekli irtibat içinde, Cumhurbaşkanlığı Kriz Merkezi üzerinden gelişmeleri anbean takip ederek, gereken müdahaleleri yapıyoruz.

Acil yardım ve destek faaliyetleri için ilk etapta hemen 100 milyar liralık bir kaynağı kurumlarımızın emrine tahsis ettik.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 3 BİN 549 OLDU

Güvenlik güçlerimizden çok sayıda personel arama-kurtarma çalışmalarında görevlendirildi. TSK tüm imkanlarıyla arama-kurtarma ve tahliye çalışmalarında yer almaktadır. Emniyet teşkilatımız tüm unsurlarıyla sahadadır. Güvenlik korucularımız da çalışmalara katılmaktadır. Depremin etkilerinin detaylı tespiti için İHA'larımızı da devreye aldık. Binlerce gönüllümüz AFAD'ın koordinasyonunda bölgeye gitmektedir. Tüm belediyelerimiz ellerindeki araç gereçlerini bölgeye göndermektedir. Altyapının yeniden ayağa kaldırılmasında görev alacak binlerce iş makinesi bölgeye doğru hareket halindedir.

Ölü ve yaralı sayımız maalesef giderek artıyor. Şu anda 3 bin 549 vefatımız, 22 bin 168 yaralımız var. Tesellimiz 8 binin üzerinde vatandaşımızın sağ olarak kurtarılmasıdır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

“ŞU ANDA TUTTUĞUMUZ DEFTERİ AÇACAĞIZ”

Devlet ve millet el ele vermiş ve bu tarihi felaketin üstesinden gelmeye çalışırken insanımızı birbirine düşürmeye çalışanları yakından takip ediyoruz. Günü geldiğinde şuanda tuttuğumuz defteri açacağız. Sosyal kaos çıkarmaya çalışanları belirleyip gereken işlemleri yapıyor. Bizi telefonla arayan 18 devlet ve hükümet başkanıyla görüştük. Ülkemizin bu zor durumunda bizi arayan mesaj gönderen tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Uluslararası toplumun desteği bizi için kıymetlidir.

10 İLDE 3 AY SÜREYLE OHAL İLAN EDİLECEK

Yaşadığımız deprem afetinin ve etkilerinin vehameti, tedbirleri zorunlu hale getirmektir. Depremin yaşandığı 10 ilimizi, genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan ediyoruz. Arama kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülmesini temin için Anayasa'nın 119. maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak OHAL ilan etme kararı aldık. Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayacak ve 3 ay sürecek bu kararla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız.