Rıdvan Dilmen kaç yıllık imza attı

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen 2024-2025 sezonunda ekranlara geleceği adresi duyurdu.

Halihazırda TV8,5’ta Murat Kosova ile "%100 Futbol" programında yorumculuk yapan Dilmen 1 sene daha burada olacağını açıkladı.

Gelecek sezonun jübilesi olacağını ekleyen Dilmen "Bir sene daha buradayım, Acun Medya ile anlaşmamızı yaptık gelecek sezondan sonra jübilemi yapmak istiyorum. Kendim böyle bir karar aldım" dedi. Rıdvan Dilmen, ayrıca moderatör Murat Kosova'ya da "Senden ayrılmayacağım, yine gelecek sezon da seni rahatsız edeceğim. Bırakmıyorum seni seneye de" ifadelerini kullandı.

2021 yılında gelen eleştirilerin ardından yorumculuğu bıraktığını söyleyen Dilmen yakın arkadaşı Acun Ilıcalı’nın teklifi üzerine TV8,5 ekranlarına transfer olmuştu.