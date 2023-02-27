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Güntekin Onay'dan ders gibi paylaşım: Hükümet ve devlet kavramlarını ayırt etmek bu kadar zor olmamalı

Yayıncı kuruluş Beinsports'un sunucusu Güntekin Onay, tribünlerde atılan "Hükümet istifa" tezahüratlarının ardından yapılan eleştirilere çok çarpıcı bir cevap verdi

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 07:55
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Beinsports sunucusundan 'Hükümet istifa' tezahüratına kızanlara flaş paylaşım

Güntekin Onay'dan ders gibi paylaşım: Hükümet ve devlet kavramlarını ayırt etmek bu kadar zor olmamalı
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Fenerbahçe-Konyaspor ve Beşiktaş-Antalyaspor maçlarına tribünlerde atılan "Hükümet istifa" tezahüratı damga vurdu.

Buna kızan MHP lideri Devlet Bahçeli Beşiktaş üyeliğinden istifa etti. Kayserispor, Konyaspor ve Alanyaspor kulüpleri de tepki gösteren açıklamalar yaptı. Açıklamalarda devletin ve milletin yanında olduklarını vurgulayan kulüpler, slogan atan taraftarları eleştirdi.

Bu eleştirilere yayıncı kuruluş Beinsports'un sunucusu Güntekin Onay'dan ders verircesine bir paylaşım geldi.

Onay paylaşımında, "Hükümet ve devlet kavramlarını ayırd etmek bu kadar zor olmamalı. Biz devletin yanındayız zor günlerde. Devletimiz güçlüdür ve vatandaşının yardımına koşar. Hükümet ile devlet aynı şey değil" ifadelerini kullandı.

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