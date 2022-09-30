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Rusya 4 bölgeyi resmen ilhak ettiğini açıkladı

Rusya 4 bölgeyi resmen ilhak ettiğini duyurdu.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 15:25
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Rusya 4 bölgeyi resmen ilhak ettiğini açıkladı

Rusya 4 bölgeyi resmen ilhak ettiğini açıkladı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, referandum sonrasında Moskova'da açıklamalarda bulunurken, Rusya-Ukrayna savaşında da yeni bir evreye geçildi.

4 bölge hakkında karar veren Putin, Ukrayna'nın işgal altındaki 4 bölgesinin ilhak edildiğini resmen açıkladı.

Rusya, Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerini ilhak edilirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilhak kararını dünyaya ''Rusya'da dört yeni bölge var'' sözleriyle duyurdu.

Putin'in ilhak törenindeki açıklamalarından bazı satır başları şöyle;

Duma üyeleri Rusya federasyonu vatandaşları Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson'da referandum yapıldı. Halk kararını verdi. Milyonlarca kişinin iradesi bu yönde. Bu onların hakkıdır. Birleşmiş Milletler şartının 1. maddesinde yer alan birinci haklarıdır, kendi kaderlerine karar verme haklarıdır.

4 bölgenin Rusya'ya bağlanması için imzaları atacağız. Bu temel insan hakkıdır ve tarihi bir haktır.

Kiev rejiminin terör saldırısına maruz kalan sivillerin, yaşlıların ve kadınların hakkıdır. Farklı etnik geçmişse sahip halkın seçimidir. Komutanları alkışlıyorum.

Bölgedeki halkımızı savunmak için özel operasyonda hayatını kaybeden askerlerimizin hepsi gerçek kahramanlardır.

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Bay Liyakat
30.09.2022 16:33
Atı alan Üsküdar'ı geçti. Birileri sahte oylarla sistemi değiştirdi, Putin de sahte referandumla haritayı değiştirdi.  
 
nedim
30.09.2022 15:42
Nato da olmasak kars ardahan da refarandum yapar.  
 
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