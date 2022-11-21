21 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şahan Gökbakar'dan Sisi ile el sıkışan Erdoğan için çarpıcı yorum

Şahan Gökbakar'dan Sisi ile el sıkışan Erdoğan için çarpıcı yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "darbeci" dediği Sisi ile el sıkışması gündeme bomba gibi düştü. Oyuncu Şahan Gökbakar'ın "Bu politik duruş bozukluğu ciddi bir problem maalesef" paylaşımı dikkat çekti. İşte ayrıntılar...

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 16:02
Takip Et

Şahan Gökbakar'dan Sisi ile el sıkışan Erdoğan için çarpıcı yorum: Bu politik duruş bozukluğu ciddi bir problem malesef

Şahan Gökbakar'dan Sisi ile el sıkışan Erdoğan için çarpıcı yorum
+
Aa
-

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birkaç gün önce Mısır ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile olan ilişkilerle ilgili "Siyasette ebedi olarak dargınlık, kırgınlık, küslük olmaz. Seçimden sonra sil baştan yapabiliriz" açıklaması gündemdeki yerini koruyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün geçmişte defalarca “katil” dediği Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi ile 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışına katılmak için gittiği Doha'da bir araya gelerek tokalaştı. 

Erdoğan'dan, konuyla ilgili Katar'dan dönerken “Bir süreç başlayabilir demiştik. Böyle bir sürecin başlaması için burada bir adım atılmış oldu ve hayırlısıyla görüşmeleri yaptık” açıklaması geldi.

Öte yandan; söz konusu temasın, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü'nün, geçtiğimiz haftalarda Libya’yla imzaladığı anlaşma nedeniyle ülkesinin Türkiye'yle temaslara son verdiğini duyurmasının ardından gelmesi de dikkat çekti.

AKP’ye yakın gazeteler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yıllardır ‘kanlı bıçaklı’ olduğu Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi’yle el sıkışmasını ya görmedi ya da ‘normalleştirdi.’

Erdoğan'ın "darbeci", "katil" dediği Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşmesine tepkiler ise gelmeye devam ediyor.

"Bu politik duruş ciddi bir problem..."

Oyuncu Şahan Gökbakar konuyla ilgili tepkisini kişisel sosyal medya hesabından "Bu politik duruş bozukluğu ciddi bir problem maalesef" diyerek gösterdi.

Şahan Gökbakar'ın paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. 

NE OLMUŞTU?

Mısır’da Temmuz 2014’te seçimle gelen Müslüman Kardeşler’den Muhammed Mursi, darbeyle görevinden alınıp hapse atılmıştı. Yerine darbenin askeri lideri Sisi gelmiş, Türkiye bunun üzerine ülkedeki elçisini çekerek Mısır’la ilişkisini koparmıştı.

Erdoğan, Sisi’yi defalarca hedef almış, 2019’da Sisi’yle aynı masada bulunmamak için BM Genel Kurulu’ndaki resmi yemeğe katılmamıştı. Erdoğan, bu tavrını “Aynı masaya oturup darbecileri meşrulaştırmam” sözleriyle savunmuştu.

Erdoğan'ın, yıllardır ‘kanlı bıçaklı’ olduğu Sisi’yle Katar’da düzenlenen Dünya Kupası açılışında el sıkışması tepkiyle karşılanmıştı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

S
21.11.2022 16:33
Siyaset yapmayi öğrenmen gerekir sahan  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
1
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
2
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
3
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
4
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
﻿Tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı. 3 tiyatrocu öldü 8 yaralı
5
﻿Tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı. 3 tiyatrocu öldü 8 yaralı
﻿Tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı. 3 tiyatrocu öldü 8 yaralı
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
6
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
﻿Son dakika. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
7
﻿Son dakika. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
﻿Son dakika. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
﻿Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
﻿Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
﻿Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
﻿Beylikdüzü'nde kuyumcudan 3.5 milyonluk soygun
﻿Beylikdüzü'nde kuyumcudan 3.5 milyonluk soygun
﻿Beylikdüzü'nde kuyumcudan 3.5 milyonluk soygun
﻿Sahte polisler yakayı ele verdi
﻿Sahte polisler yakayı ele verdi
﻿Sahte polisler yakayı ele verdi
﻿Çiftçinin enflasyonu son bir yılda yüzde 138 arttı vatandaş yandı
﻿Çiftçinin enflasyonu son bir yılda yüzde 138 arttı vatandaş yandı
﻿Çiftçinin enflasyonu son bir yılda yüzde 138 arttı vatandaş yandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.