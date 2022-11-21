Şahan Gökbakar'dan Sisi ile el sıkışan Erdoğan için çarpıcı yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birkaç gün önce Mısır ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile olan ilişkilerle ilgili "Siyasette ebedi olarak dargınlık, kırgınlık, küslük olmaz. Seçimden sonra sil baştan yapabiliriz" açıklaması gündemdeki yerini koruyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün geçmişte defalarca “katil” dediği Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi ile 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışına katılmak için gittiği Doha'da bir araya gelerek tokalaştı.

Erdoğan'dan, konuyla ilgili Katar'dan dönerken “Bir süreç başlayabilir demiştik. Böyle bir sürecin başlaması için burada bir adım atılmış oldu ve hayırlısıyla görüşmeleri yaptık” açıklaması geldi.

Öte yandan; söz konusu temasın, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü'nün, geçtiğimiz haftalarda Libya’yla imzaladığı anlaşma nedeniyle ülkesinin Türkiye'yle temaslara son verdiğini duyurmasının ardından gelmesi de dikkat çekti.

AKP’ye yakın gazeteler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yıllardır ‘kanlı bıçaklı’ olduğu Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi’yle el sıkışmasını ya görmedi ya da ‘normalleştirdi.’

Erdoğan'ın "darbeci", "katil" dediği Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşmesine tepkiler ise gelmeye devam ediyor.

"Bu politik duruş ciddi bir problem..."

Oyuncu Şahan Gökbakar konuyla ilgili tepkisini kişisel sosyal medya hesabından "Bu politik duruş bozukluğu ciddi bir problem maalesef" diyerek gösterdi.

Şahan Gökbakar'ın paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

NE OLMUŞTU?

Mısır’da Temmuz 2014’te seçimle gelen Müslüman Kardeşler’den Muhammed Mursi, darbeyle görevinden alınıp hapse atılmıştı. Yerine darbenin askeri lideri Sisi gelmiş, Türkiye bunun üzerine ülkedeki elçisini çekerek Mısır’la ilişkisini koparmıştı.

Erdoğan, Sisi’yi defalarca hedef almış, 2019’da Sisi’yle aynı masada bulunmamak için BM Genel Kurulu’ndaki resmi yemeğe katılmamıştı. Erdoğan, bu tavrını “Aynı masaya oturup darbecileri meşrulaştırmam” sözleriyle savunmuştu.

Erdoğan'ın, yıllardır ‘kanlı bıçaklı’ olduğu Sisi’yle Katar’da düzenlenen Dünya Kupası açılışında el sıkışması tepkiyle karşılanmıştı.