Sevgili okurlarım, uzun bir aradan sonra yeniden sizlere kavuşabilmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bu, tarif edilemez bir duygu. İnsanın hayatında bazı dönüm noktaları vardır. Bende onlardan birisini yaşadım. Çok zorlu bir süreç olsa da geldi, geçti, yaşandı ve bitti. Sağlığım yerinde, iyiyim. Her şey yolunda. Şükür, yazılarımı tekrar yazmaya başladım.

Yine yeni yeniden dizilerden müziğe, televizyondan sinemaya, kısacası kültür sanat dünyasına dair dikkat çeken gelişmeler, ‘Televizyon ve Yaşam’ isimli köşemde olacak.

Yazılarımı bir kez daha buradan sizlere ulaştırmamı sağlayan YENİÇAĞ Gazetesi ailesine çok teşekkür ediyorum. Sahi, nerede kalmıştık?

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Yeni sezon biletini alan diziler

Televizyon dünyasında 2023-2024 dizi sezonu sona erdi. Tabi, sezon boyunca hiç beklemediğimiz diziler, hem oyuncuların performansları hem de aldıkları reytingler ile çok konuşuldular. Bu konuya başka bir yazımda tekrar değineceğim.

Peki, önümüzdeki sezonda hangi diziler yoluna devam edecek? TRT, 5 dizi ile elinde en çok yapımı olan kanal olarak sezonu zirvede kapattı. Onu 4 dizi ile NOW TV takip etti. Kanal D ve Show TV ise 3’er, atv ve Star TV de 1’er dizi ile geçtiğimiz yayın dönemini tamamladı.

Arka Sokaklar, Taş Kâğıt Makas, İnci Taneleri (Kanal D), Kızılcık Şerbeti, Bahar, Sandık Kokusu (Show TV), Gönül Dağı, Teşkilat, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Mehmed Fetihler Sultanı, Kara Ağaç Destanı (TRT 1), Hudutsuz Sevda, Kirli Sepeti, Yabani, Kızıl Goncalar (NOW TV), Kuruluş Osman (atv) ve Yalı Çapkını (Star TV) olmak üzere toplam 17 dizi, yeni sezonda yoluna devam edecek.

‘Yine Kendi Başımda’yım

Genç şarkıcı Çağatay Akman’ı 2016 yılında çıkardığı ‘Gece Gölgenin Rahatına Bak’ şarkısıyla tanımıştık. Sonrasında bir göründü bir kayboldu.

Geçtiğimiz günlerde yeni tekli çalışması ‘Yine Kendi Başımda’yı müzikseverlerin beğenisine sundu. Şarkının sözleri Çağatay Akman’a, müziği ise Ceyhun Çelikten ile yine Akman’a ait. Poll Production etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini alan şarkıya Kemal Başbuğ’un yönetmenliğinde hoş da bir klip çekilmiş.

Şarkıyı dinledim. Açıkçası, ben beğendim. Yaza damga vuracağa benziyor. Dinleyeni bol olsun.