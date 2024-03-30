Şampiyon belli oldu

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Şampiyon belli oldu
Qarabağ FK, Azerbaycan Premier Ligi'nde sezonun bitimine 8 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve bu başarıyla 11. kez lig şampiyonu oldu.

Qarabağ'ın şampiyonluk yolculuğu böyle başladı:

• Lig Zaferi: Qarabağ, 28. hafta mücadelesinde Kapaz'ı deplasmanda 6-1 mağlup ederek, puanını 69'a çıkardı ve erken şampiyonluğunu kutladı.

Takımın gollerini Romao, Juninho, Huseynov, Cafarquliyev ve Xhixha attı, Kapaz ise Fall'ın golüyle maçta tek sayı bulabildi.

• Avrupa'da başarı: Qarabağ, UEFA Avrupa Ligi'nde de dikkat çekici bir performans sergiledi. Grup aşamasını 10 puanla geçtikten sonra, son 32 turunda Braga'yı eleyerek son 16'ya yükseldi.

Ancak, son 16 turunda Bayer Leverkusen ile eşleşen Qarabağ, rakibine karşı iyi bir mücadele sergilemesine rağmen elendi.

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