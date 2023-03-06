Borsa İstanbul'da Altılı Masa etkisi. Yüzde 3'ü aştı

Günün ilk yarısını yüzde 1,15 yükselişle kapatan BIST 100'ndeki artış, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Akşener ile görüşmesinin ardından Altılı Masa'da artan diplomasi trafiğiyle yüzde 3'ü aştı.

BORSA YÜKSELDİ

O anlarda BIST 100, 5378 puandan işlem görürken bankacılık endeksindeki artış ise yüzde 7'yi aştı.

Son saatlerde, İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olması önerisiyle Altılı Masa'daki krizin çözülebileceği yönünde haberler çıktı.

Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi ve daha sonra Akşener'in Masaya dönmeyi kabul etmesiyle yükseliş tırmanarak borsa 5398 puandan işlem görüyor...