6 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Borsa İstanbul'da Altılı Masa etkisi. Yüzde 3'ü aştı

Borsa İstanbul'da Altılı Masa etkisi. Yüzde 3'ü aştı

Geçen hafta Altılı Masa'dakison gelişmelerin ardından düşüşün bir ara yüzde 3'ü aştığı Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, krizin çözülme emareleri göstermesinin ardından bir anda hızla yükseldi...

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 16:46
Takip Et

Borsa'da Altılı Masa etkisi

Borsa İstanbul'da Altılı Masa etkisi. Yüzde 3'ü aştı
+
Aa
-

Günün ilk yarısını yüzde 1,15 yükselişle kapatan BIST 100'ndeki artış, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Akşener ile görüşmesinin ardından Altılı Masa'da artan diplomasi trafiğiyle yüzde 3'ü aştı.

BORSA YÜKSELDİ

O anlarda BIST 100, 5378 puandan işlem görürken bankacılık endeksindeki artış ise yüzde 7'yi aştı.

Son saatlerde, İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olması önerisiyle Altılı Masa'daki krizin çözülebileceği yönünde haberler çıktı.

Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi ve daha sonra Akşener'in Masaya dönmeyi kabul etmesiyle yükseliş tırmanarak borsa 5398 puandan işlem görüyor...

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mart ayının en şanslı burçları belli oldu. Para, bereket, şans ve zenginlik olacak burçlar
1
﻿Mart ayının en şanslı burçları belli oldu. Para, bereket, şans ve zenginlik olacak burçlar
﻿Mart ayının en şanslı burçları belli oldu. Para, bereket, şans ve zenginlik olacak burçlar
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
2
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
﻿Fatih Altaylı'dan gündem ve Kızılay paylaşımı. En mutlu kişi çadır taciri Kerem Kınık olabilir
3
﻿Fatih Altaylı'dan gündem ve Kızılay paylaşımı. En mutlu kişi çadır taciri Kerem Kınık olabilir
﻿Fatih Altaylı'dan gündem ve Kızılay paylaşımı. En mutlu kişi çadır taciri Kerem Kınık olabilir
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
4
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
5
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
﻿Amedspor Başkanı Yıldırım'dan çarpıcı iddia: TFF Başkanı Büyükekşi telefonu kapattı
6
﻿Amedspor Başkanı Yıldırım'dan çarpıcı iddia: TFF Başkanı Büyükekşi telefonu kapattı
﻿Amedspor Başkanı Yıldırım'dan çarpıcı iddia: TFF Başkanı Büyükekşi telefonu kapattı
﻿Yunan bakandan hadsiz İstanbul paylaşımı. Tepkilerin ardından geri vites yaptı
7
﻿Yunan bakandan hadsiz İstanbul paylaşımı. Tepkilerin ardından geri vites yaptı
﻿Yunan bakandan hadsiz İstanbul paylaşımı. Tepkilerin ardından geri vites yaptı
﻿AB'den Yunanistan'daki demir yolu için destek
﻿AB'den Yunanistan'daki demir yolu için destek
﻿AB'den Yunanistan'daki demir yolu için destek
﻿Depremzede ikinci şoku Antalya'da yaşadı
﻿Depremzede ikinci şoku Antalya'da yaşadı
﻿Depremzede ikinci şoku Antalya'da yaşadı
﻿Manisa'da feci kaza. Beton mikserinin çarptığı kadın öldü kızı yaralandı
﻿Manisa'da feci kaza. Beton mikserinin çarptığı kadın öldü kızı yaralandı
﻿Manisa'da feci kaza. Beton mikserinin çarptığı kadın öldü kızı yaralandı
﻿Mutaffifin suresinin Türkçe anlamı nedir?
﻿Mutaffifin suresinin Türkçe anlamı nedir?
﻿Mutaffifin suresinin Türkçe anlamı nedir?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.