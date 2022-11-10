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  • Abdullah Gül Atatürk'ü tek cümleyle andı. Milli bayramlarda yaşadığı rahatsızlıklarla gündeme geliyordu

Abdullah Gül Atatürk'ü tek cümleyle andı. Milli bayramlarda yaşadığı rahatsızlıklarla gündeme geliyordu

Milli bayramlarda yaşadığı rahatsızlıklarla gündeme gelen Abdullah Gül'ün Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yıl dönümü tek cümleyle sosyal medyada andı.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 14:12
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Abdullah Gül 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ü tek cümleyle andı. Milli bayramlarda rahatsızlıklarıyla gündeme geliyordu

Abdullah Gül Atatürk'ü tek cümleyle andı. Milli bayramlarda yaşadığı rahatsızlıklarla gündeme geliyordu
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Hemen hemen bütün Milli bayramlarda rahatsızlanarak gerçekleşen protokollere katılmayan eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yıl dönümü tek cümleyle sosyal medyada andı.

Gül, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 30 Ağustos Zafer Bayramları'nda rahatsızlanmasıyla meşhur. Abdullah Gül'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yıl dönümünde bir paylaşım yapıp yapmayacağı merak konusuydu.

Gül sosyal medyadan 10 Kasım’la ilgili paylaşım yaptı. İşte Gül’ün tek cümlelik paylaşımı:

Vefatının 84. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle anıyorum.

RESMİ BAYRAMLARA KATILMADIĞI İDDİALARINA YANIT VERMİŞTİ

2007-2014 yılları arasında cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen Abdullah Gül, bu süreç içerisinde milli bayramlara hasta olduğu için katılmadığı iddialarına yanıt vermişti. 7 yıllık görev süresi boyunca özellikle 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerine katılmadığı öne sürülen Gül, geçtiğimiz 30 Ağustos'ta "Hakkımda süregelen insafsız bir yalana cevabımdır." notuyla bir video paylaşmıştı.

Gül, konuşmasında şunları söylemişti: "Yarın 30 Ağustos, çok şükür hasta falan değilim. Ama yalan söylemek ve ön yargılı davranmak büyük bir hastalık… Ayrıca kasıtlı olarak yalan söylemek ise ahlaki bir sorun. Benim Cumhurbaşkanı olduğum dönemlerde milli bayramlara katılmadığımı, Anıtkabir ziyaretlerini yapmadığımı bazıları anlattı. Bunları yalanlamayı zül kabul ettim ama ne zaman ki hiç ummadığım kişiler de buna inanmaya başladılar böyle bir açıklamaya mecbur kaldım. Öncelikle şunu hatırlatmak isterim; Cumhurbaşkanı olduğum süre içerisinde katılmam gereken bütün milli bayramlara katıldım ve gurur duydum.

"İÇ KULAK KANAMASI GEÇİRDİM"

Kırgızistan'daki Türk Konseyi Zirvesi'ne gidiyordum, o günlerde Gaziantep'te teröristlerin şehit ettiği 10 askerimiz vardı. Onları arkamda bırakıp gitmek istemedim, onların cenaze merasimlerine katıldım. Yaralıları hastanede tek tek ziyaret ettim, sonra da seyahatimi yaptım. Doktorlar seyahat yapmamam için zaten uyarıda bulunmuşlardı. Bu seyahatte bir iç kulak kanaması geçirdim. Dönünce hastanede 1 hafta yatmak zorunda kaldım. Böyle bir insani meseleyi bile bilerek aleyhimde propaganda yapanları sizlere havale ediyorum. Bu vesileyle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum ve şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

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Misafir
10.11.2022 15:05
Anmasın. İhtiyacımız yok. Biz bizi biliriz.  
 
Yerli Milli
10.11.2022 14:44
Anmasalar anmasınlar. Rüzgar kayadan tozdan başka ne alabilir?  
 
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