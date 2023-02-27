Türkiye Beşiktaş'tan istifa eden Devlet Bahçeli'yi konuşuyor. Beşiktaş taraftarı 'Hükümet istifa' diye bağırdı Bahçeli Beşiktaş'tan istifa etti
Türkiye Beşiktaş'tan istifa eden Devlet Bahçeli'yi konuşuyor. Beşiktaş taraftarı 'Hükümet istifa' diye bağırdı Bahçeli Beşiktaş'tan istifa etti
11 ili yıkan deprem sonrası vatandaşların arama- kurtarma, yardım konusunda sınıfta kalan hükümet kanadına tepkileri devam ediyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçlarında tribünler "hükümet istifa" sloganlarıyla inledi. Önce "maçlar seyircisiz oynansın" diyen MHP'li Devlet Bahçeli hızını alamayarak Beşiktaş üyeliğinden istifa etti. "Konuyu yanlış anladı" diyen vatandaşlar sosyal medyayı paylaşım yağmuruna tuttu.
1- Fenerbahçe-Konyaspor maçındaki hükümet protestosunun ardından, Beşiktaş-Antalyaspor maçında da benzer görüntüler yaşandı. Bahçeli Beşiktaş üyeliğinden istifa edince sosyal medya yıkıldı. İşte paylaşımlardan bazıları...