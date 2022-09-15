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Sedat Peker’e gönderilen mesaj. Akif Beki açıkladı

Karar yazarı Akif Beki, Sedat Peker'in ifşalarının yargı katında herhangi bir karşılık bulamadığını vurguladı; ardından organize suç örgütü liderinin Beykoz'daki evine düzenlenen saldırıyı yorumladı.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 08:32
Son Güncelleme: 15 Eylül 2022 Perşembe - 08:43
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Sedat Peker’e gönderilen mesaj Akif Beki açıkladı

Sedat Peker’e gönderilen mesaj. Akif Beki açıkladı
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Karar gazetesi yazarı Akif Beki, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere kimi siyasi ve bürokratlarla ilgili ifşalarıyla gündemde olan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Beykoz Korusu’nun sınırları içinde yer alan ve 'tek mal varlığım' dediği evine düzenlenen saldırıyı köşesine taşıdı.

Organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan ve şimdilerde Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşamını sürdüren Peker'in 'emniyet görevlilerini zahmete sokmadan konuştuğunu, karıştığı suç eylemlerini ve duyumlarını anlattığını' dile getiren Beki, şöyle devam etti:

"Ama ifşa ve ihbarları, hiçbir hukuki sonuca dönüşmüyor. Karanlık dünyanın kara kutusu, bir çok bileni; sorgucuları yormadan dehşet verici itiraflarda, ifşalarda bulunuyor. Bırakın yeri yerinden oynatmayı; polisi, yargıyı, siyasi yetkilileri harekete bile geçirmiyor.

'KİMİN LAFIYLA HAREKET EDECEKLER, CAMİ HOCASININ MI?'

Polisle savcı kriminal kişilerin, suç örgütlerinin lafıyla hareket etmezmiş. Kimin lafıyla hareket edecekti peki, cami hocasının mı? Devlet; suçluların kirli itiraflarına, ifşalarına mı itibar edecekmiş. Hadi ya!

Eskiden suçluların ağzından iki laf almak için ölümüne işkence edenler, bunu bilmiyordu demek. Devlet, suçluları sustururmuş meğer, öyle mi? Anlatmak, yapmaktan daha büyük suç yani.

Sedat Peker’in bir türlü almadığı mesaj buysa, o mesaj sadece ona değil. Temiz siyaset, suçla etkin mücadele ve hukuk düzeninde yaşamak isteyen herkesedir."

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Abbas
15.09.2022 09:06
Bu ülkede demokrasi varmış, yapmayın, bizim başta Rusya olmak üzere Türki Cumhuriyetlerinden ne farkı var? Hiç, sadece göstermelik seçim, bu sonsuza gider mi?  
 
Poyraz
15.09.2022 09:03
Kahraman subaylarımız sanık şerefsiz katil pkklılar tanık olmadı mı bu memlekette Vebal çok büyük  
 
suçlunun itirafı yok hükmünde
15.09.2022 08:51
o zaman bütün suçluların itirafları yok hükmünde olup suçlarını itiraf etmeleri nedeniyle cezalandırılmamaları gerekir.  
 
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