Sedat Peker’e gönderilen mesaj. Akif Beki açıkladı

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere kimi siyasi ve bürokratlarla ilgili ifşalarıyla gündemde olan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Beykoz Korusu’nun sınırları içinde yer alan ve 'tek mal varlığım' dediği evine düzenlenen saldırıyı köşesine taşıdı.

Organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan ve şimdilerde Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşamını sürdüren Peker'in 'emniyet görevlilerini zahmete sokmadan konuştuğunu, karıştığı suç eylemlerini ve duyumlarını anlattığını' dile getiren Beki, şöyle devam etti:

"Ama ifşa ve ihbarları, hiçbir hukuki sonuca dönüşmüyor. Karanlık dünyanın kara kutusu, bir çok bileni; sorgucuları yormadan dehşet verici itiraflarda, ifşalarda bulunuyor. Bırakın yeri yerinden oynatmayı; polisi, yargıyı, siyasi yetkilileri harekete bile geçirmiyor.

'KİMİN LAFIYLA HAREKET EDECEKLER, CAMİ HOCASININ MI?'

Polisle savcı kriminal kişilerin, suç örgütlerinin lafıyla hareket etmezmiş. Kimin lafıyla hareket edecekti peki, cami hocasının mı? Devlet; suçluların kirli itiraflarına, ifşalarına mı itibar edecekmiş. Hadi ya!

Eskiden suçluların ağzından iki laf almak için ölümüne işkence edenler, bunu bilmiyordu demek. Devlet, suçluları sustururmuş meğer, öyle mi? Anlatmak, yapmaktan daha büyük suç yani.

Sedat Peker’in bir türlü almadığı mesaj buysa, o mesaj sadece ona değil. Temiz siyaset, suçla etkin mücadele ve hukuk düzeninde yaşamak isteyen herkesedir."