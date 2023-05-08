Serenay Sarıkaya Kıvanç Tatlıtuğ sorusundan rahatsız oldu

‘Aile' dizisinde Serenay Sarıkaya ile başrolde yer alan Kıvanç Tatlıtuğ'un düşük reytinglere karşı 13 bölüm parası 20 milyon TL'yi peşin aldığı iddia edilmişti. Bu konuya dair çıkan haberle Serenay Sarıkaya'ya sorulunca güzel oyuncu bakın ne dedi.

Serenay Sarıkaya Kıvanç Tatlıtuğ sorusundan rahatsız oldu

Dijital projelerin yanı sıra Show TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisinde Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ'un projeye başlarken 13 bölüm parası 20 milyon TL'lik ücretini peşin aldığı ileri sürüldü.

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Yoğun iş temposu bulunan yeni dijital projesinin provasına giderken görüntülenen Serenay Sarıkaya, partneriyle ilgili iddia hakkında konuştu.

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Sorudan rahatsız olan Sarıkaya sorular üzerine "Bunlar çok çirkin konuşmalar konuşmaya gerek yok. Sektörde böyle bir düzen yok ki..." dedi.

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