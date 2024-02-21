Şeriatınıza sorayım:

Kadının insan yerine dahi konulmadığı, öküzün dahi sayımda sayıldığı ancak kadının sayılmadığı Osmanlı’nın enkazından Cumhuriyeti inşa eden Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, kadına verdiği değerle sıvadı Cumhuriyetin duvarlarını!

“Şuna inanmak lazımdır ki, dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir” diyen Atatürk, kadını ekonomik, sosyal ve kültürel hayata dahil ederek cumhuriyetin anahtarını kadınlara teslim etmişti adeta!

"Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın” sözünü kısa sürede hayata geçirmişti Atatürk!

Biliyordu ki bir ülkenin gelişmesi, o ülkenin erkeklerini de eğiten kadının ekonomik bağımsızlığı, sosyal ve kültürel gelişmesinden geçmekteydi.

Aradan 100 yıl geçti.

Demokrasi ayaklarıyla çoğunluğu ele geçiren veyahut çoğunluğun sesini bastıran yobazlar ve gericiler, kadını yükseldiği gökten indirmek için ayağından çekiştirip duruyor!

Bugün Feyza Altun’un başına gelen de tam olarak bu aslında!

Türkiye Cumhuriyeti’nde cumhuriyet değerlerini savunduğu için, cumhuriyet savcıları tarafından hakkında gözaltı kararı verildi, daha sonra adli kontrol şartıyla salındı!

Baktık şeriat yanlısı cenah, hayal çekiyor!

“Şeriat, şeriat, ille de şeriat” seslerinin daha bir gür çıkarmaya başladılar!

Kadını itaatkar bir köle olarak gören bu zihniyet, cennette müjdelendikleri bir varlık olmak dışında kadına bir değer de atfetmiyor!

Kadına değer vermiyorlar diyorum ama aslında hiçbir insani değere önem arz etmiyorlar!

Önem arz ettiklerini iddia ediyorlarsa soralım o zaman şeriat yanlısı güruha!

Şeriatınıza soruyorum:

6 yaşında bir bebeğin, 29 yaşında sapkın bir herifle evlendirilmesi sevap mıdır?

Şeriatınıza soruyorum:

İhaleye fesat karıştırmak, eş dost, akraba kayırmak helal midir?

Şeriatınıza soruyorum:

Sırf sizinle aynı dünya görüşünde değil diye insanları işsiz bırakmak helal mi?

Şeriatınıza soruyorum:

Torpil, torpil. Helal mi mesela?

Şeriatınıza soruyorum:

Nisa 58’de geçen, “İşi ehline verin ve adaletle hükmedin” ayeti yanlış mıdır?

Şeriatınıza soruyorum:

Bir ülkeyi yoktan var etmek için hayatlarını, ömürlerini feda etmiş bir nesle soysuz diyerek hakaret etmek helal mi acaba?

Şeriatınıza soruyorum:

Sırf sizinle aynı düşüncede değil diye, 90 yaşında insanları hastalıklarına rağmen betona gömmek günah mıdır değil midir?

Şeriatınıza soruyorum:

Bir türbenin önünde muska satan bir adamla tartışan ve sırf insanları kandırdığı ortaya çıkmasın diye telaşlanan adamın “Kur’an yaktı” iftirasıyla linç edilen Ferhunde Melikzade’nin katledilmesi helal midir?

Şeriatınıza soruyorum:

14 yaşında bir kıza göz koyan kocasının attığı sadakatsiz iftirası nedeniyle İranlı Soraya’yı recm ederek öldürmek sevap mıdır?

Şeriatınıza soruyorum:

Bir kadının yanında erkek olmadan dışarı çıkamaması mıdır ahlak ve namus?

Şeriatınıza soruyorum:

Sakal bırakıp, Kabe’den fotoğraf paylaştıktan sonra her türlü fırıldağı çevirmenin günahı nedir acep?

Şeriatınıza sorayım:

Sırf dünyaya kız çocuğu olarak gözlerini açtığı için el kadar bebeği canlı canlı toprağa gömmek tam olarak şeriatın neresinde yer alıyor?

Şeriatınıza sorayım:

Afganistan ve Pakistan’da 7-8 yaşlarındaki erkek çocukların kadın kıyafetleri giydirilerek sakalı dizine gelen erkeklerin önünde raks ettirilmesi tam olarak şeriatın neresinde yer alıyor?

Şeriatınıza sorayım:

Cübbesinin altındaki gömleğinde İngiliz markası kol düğmeleriyle gezen hocaların muteberlik seviyesi nedir şeriatta?

Şeriatınıza sorayım:

Gavur icadı olarak gösterdikleri her üründen en az bir tane bulunan tarikat şeyhinin ve müritlerinin takvası nedir şeriata göre tam olarak?

Şeriatınıza sorayım:

Müslümanlara fakirliği öven hutbesini Iphone’undan okuyarak yapan hocanın, Cennetteki kademesi nedir tam olarak?

Şeriatınıza sorayım:

“Cin çıkaracağım” vaatleriyle tüm aileyle beraber olan hoca şeriatın tam olarak neresinde yer almaktadır?

Sabaha kadar sorabilirim ama şimdilik bu kadar sormak yeter sanırım!

Yeterli bulmazsanız, daha sonra da sorarım!