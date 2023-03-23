RTÜK'ten Kızılcık Şerbeti için ağır karar . Şiddet sahneleri tepki çekmişti

Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Settar Tanrıöğen'in paylaştığı Kızılcık Şerbeti'ndeki bazı sahneler incelemeye alınmıştı. Dizide ailesinin zoruyla istemediği biriyle evlendirilen Nursema'nın başına gelenler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

CEZA GELDİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin de bir televizyon dizisinde yer alan kadına şiddet görüntüleriyle ilgili inceleme başlatıldığını açıklamıştı. RTÜK son toplantısında dizi hakkındaki kararını açıkladı.

Show TV'nin "Kızılcık Şerbeti" dizisi sebebiyle RTÜK, SHOW TV'ye 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı.