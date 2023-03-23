23 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • RTÜK'ten Kızılcık Şerbeti için ağır karar . Şiddet sahneleri tepki çekmişti

RTÜK'ten Kızılcık Şerbeti için ağır karar . Şiddet sahneleri tepki çekmişti

Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde zorla evlendirme, şiddet ve gerdek gecesi sahneleri tepki çekmişti. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Show TV’ye Kızılcık Şerbeti dizisinde yer alan ‘kadına karşı şiddet’ sahneleri nedeniyle 5’er kez yayın ve program durdurma ile üst sınırdan idari para cezası verdi.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 08:17
Takip Et

Şiddet sahneleri tepki çekmişti. RTÜK'ten Kızılcık Şerbeti için ağır karar.

RTÜK'ten Kızılcık Şerbeti için ağır karar . Şiddet sahneleri tepki çekmişti
+
Aa
-

Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Settar Tanrıöğen'in paylaştığı Kızılcık Şerbeti'ndeki bazı sahneler incelemeye alınmıştı. Dizide ailesinin zoruyla istemediği biriyle evlendirilen Nursema'nın başına gelenler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

CEZA GELDİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin de bir televizyon dizisinde yer alan kadına şiddet görüntüleriyle ilgili inceleme başlatıldığını açıklamıştı. RTÜK son toplantısında dizi hakkındaki kararını açıkladı.

Show TV'nin "Kızılcık Şerbeti" dizisi sebebiyle RTÜK, SHOW TV'ye 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
1
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
﻿Araç Muayene İstasyonu'ndaki o ücreti geri aldı. Siz de paranızı geri alabilirsiniz
2
﻿Araç Muayene İstasyonu'ndaki o ücreti geri aldı. Siz de paranızı geri alabilirsiniz
﻿Araç Muayene İstasyonu'ndaki o ücreti geri aldı. Siz de paranızı geri alabilirsiniz
﻿İkinci el araç piyasasında büyük değişim
3
﻿İkinci el araç piyasasında büyük değişim
﻿İkinci el araç piyasasında büyük değişim
﻿Artık dünya devinin. Ünlü Türk gıda şirketi Amerikalılara satıldı
4
﻿Artık dünya devinin. Ünlü Türk gıda şirketi Amerikalılara satıldı
﻿Artık dünya devinin. Ünlü Türk gıda şirketi Amerikalılara satıldı
﻿AKP'ye geçmek için TFF'den istifa ettiler. 2 önemli isim meclise girmek Riva'daki koltuklarından kalktı
5
﻿AKP'ye geçmek için TFF'den istifa ettiler. 2 önemli isim meclise girmek Riva'daki koltuklarından kalktı
﻿AKP'ye geçmek için TFF'den istifa ettiler. 2 önemli isim meclise girmek Riva'daki koltuklarından kalktı
﻿İstanbul’a doğru geliyor. Nefes alamayacağız
6
﻿İstanbul’a doğru geliyor. Nefes alamayacağız
﻿İstanbul’a doğru geliyor. Nefes alamayacağız
﻿Kahramanmaraş’ta ‘ABB tarafından kurulan çadırlar söküldü’ iddiası. Erdoğan’ın ziyareti öncesi
7
﻿Kahramanmaraş’ta ‘ABB tarafından kurulan çadırlar söküldü’ iddiası. Erdoğan’ın ziyareti öncesi
﻿Kahramanmaraş’ta ‘ABB tarafından kurulan çadırlar söküldü’ iddiası. Erdoğan’ın ziyareti öncesi
﻿Mbappe'nin kaptan olmasının ardından Fransa'da kriz çıktı
﻿Mbappe'nin kaptan olmasının ardından Fransa'da kriz çıktı
﻿Mbappe'nin kaptan olmasının ardından Fransa'da kriz çıktı
﻿Rusya: Sivastopol'deki tesislerimize 3 İHA ile saldırı yapıldı
﻿Rusya: Sivastopol'deki tesislerimize 3 İHA ile saldırı yapıldı
﻿Rusya: Sivastopol'deki tesislerimize 3 İHA ile saldırı yapıldı
﻿Şeffaf tasarımlı Nothing Ear 2'nin tanıtımı gerçekleşti
﻿Şeffaf tasarımlı Nothing Ear 2'nin tanıtımı gerçekleşti
﻿Şeffaf tasarımlı Nothing Ear 2'nin tanıtımı gerçekleşti
﻿Nuri Şahin'le ilgili flaş iddia. İşte yeni takımı
﻿Nuri Şahin'le ilgili flaş iddia. İşte yeni takımı
﻿Nuri Şahin'le ilgili flaş iddia. İşte yeni takımı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.