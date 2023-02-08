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SOCAR Türkiye'den depremzedelere 20 milyon TL bağış fonu desteği

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrası SOCAR Türkiye, çalışanlarıyla afetzedelere yardım için çalışma başlattı. Şirket, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için 20 milyon TL değerinde bağış fonu oluşturdu.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 12:34
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SOCAR Türkiye'den depremzedelere 20 milyon TL bağış

SOCAR Türkiye'den depremzedelere 20 milyon TL bağış fonu desteği
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Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki Hazar akaryakıt istasyonlarından tüm ambulans, itfaiye araçları, AFAD ve diğer kuruluşların kurtarma araçlarına ücretsiz benzin ve motorin desteği sağlayan SOCAR Türkiye'nin destekleri ise şöyle:

*AFAD, Kızılay, ilgili valilikler, belediyeler, seçili vakıf ve derneklere destek amacıyla fon oluşturduk.

*Deprem bölgesinde ikamet eden Azerbaycan vatandaşlarının tahliyesi kapsamında Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği’ne destek sağlıyoruz.

*AFAD’a 6.4 milyon TL tutarında temel ihtiyaç malzemesi ilettik, aynı zamanda 3.5 milyon TL nakdi bağış gerçekleştiriyoruz.

*AHBAP Derneği’ne 2 milyon TL tutarında nakdi bağış gerçekleştiriyoruz.

*Göç İdaresi Başkanlığı yönlendirmesiyle bölgeye iletilmek üzere 500 bin TL tutarında malzeme (su, çocuk bezi, ped) temin ettik.

*Deprem bölgelerindeki emniyet ve jandarma ekiplerine gönderilmek üzere Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 500 bin TL'lik gıda desteği sağlandı.

*Aliağa Kaymakamlığı yakıt tankeri için 30 bin litrelik motorin ihtiyacı karşılandı.

*SOCAR Türkiye Gönüllüleri olarak çalışma arkadaşlarımız katılımıyla yardım kampanyası başlattık. AFAD, Kızılay, Ahbap Derneği, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) için bağış gerçekleştiren çalışanlarımız ayrıca zaruri ihtiyaç listesindeki malzemelerin temininde destek sağlıyorlar.

*Bursagaz arama kurtarma ekibimiz (BURAK)’ta yer alan çalışma arkadaşlarımız, arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Kahramanmaraş’a gitti.

*İzmir’den temel ihtiyaç malzemesi ile dolu 90 kişilik 2 otobüs, Kayseri’den 15’er kişilik 3 otobüs deprem bölgesine destek amacıyla yola çıktı.”

Grup şirketi TANAP aracılığıyla yapılan yardımlar ise şöyle;

*Hatay’da üç bin kişiye 10 gün boyunca günde 2 kez sıcak yemek servisi imkanı sağlanırken, iki bin adet soğuk kumanya da deprem bölgesine ulaştırıldı.

*Hatay’a iki bin adet çocuk ve yetişkin battaniyesi gönderildi.

*Depremden etkilenen 10 ile birer tır içecek su gönderimi gerçekleştirildi.

*TANAP kar küreme makinaları Adıyaman Çelikhan ilçesinin kapalı Malatya yolu tarafından temizlenmek üzere hazır bulunduruluyor.”

ÇALIŞANLARDAN KIZILAY’A KAN BAĞIŞI

Öte yandan şirket çalışanlarının kan bağışında bulunduğu aktarılarak, “Aliağa Petkimspor’un Yukatel Merkezefendi Belediyesi ile oynadığı basketbol karşılaşmasında elde edilen gelir AFAD’a bağışlandı.

Depremden etkilenen çalışma arkadaşlarımız ve 1. derece yakınlarının zaruri ihtiyaçlarına (evi yıkılan / yıkılmak üzere olan, zaruri ihtiyaç borçlanması ihtiyacı, ev eşyası nakliye desteği ihtiyacı) yönelik Deprem Destek Paketi hazırladık. Tüm kalbimizle halkımızın yanındayız” ifadelerine yer verildi.

 

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