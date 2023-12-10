Somali Cumhurbaşkanı'nın katil oğluyla ilgili skandalların ardı arkası kesilmiyor

İstanbul Fatih'te Türk kurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olduktan sonra ülkeden kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohamed Hassan Sheikh Mohamud'la ilgili adli süreçte bir skandal daha ortaya çıktı. Savcılığın polise verdiği talimatta "Evine bakın, ertesi gün getirin" dendiği, katilin ise halihazırda ülkeden kaçtığı ortaya çıktı.

Gelişmeyi Gazeteci İsmail Saymaz gündeme getirdi. Saymaz, "Savcılığın katilin kaçtığından haberi yok" dedi. Saymaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Motokurye Yunus Emre Göçer dosyasında skandal bitmiyor. Göçer, 6 Aralıkta öldükten sonra bile Somali Cumhurbaşkanının oğlu hakkında gözaltı kararı verilmiyor. Savcılık polise verdiği talimatta “Evine bakın, ertesi gün getirin” diyor. Katilin 2 Aralık’ta kaçtığından haberleri yok!" dedi.