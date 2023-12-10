Somali Cumhurbaşkanı'nın katil oğluyla ilgili skandalların ardı arkası kesilmiyor

Türk kuryeyi öldürdükten sonra ülkeden kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohamed Hassan Sheikh Mohamud'la ilgili adli süreçte bir skandal daha ortaya çıktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Somali Cumhurbaşkanı'nın katil oğluyla ilgili skandalların ardı arkası kesilmiyor

İstanbul Fatih'te Türk kurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olduktan sonra ülkeden kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohamed Hassan Sheikh Mohamud'la ilgili adli süreçte bir skandal daha ortaya çıktı. Savcılığın polise verdiği talimatta "Evine bakın, ertesi gün getirin" dendiği, katilin ise halihazırda ülkeden kaçtığı ortaya çıktı.

Gelişmeyi Gazeteci İsmail Saymaz gündeme getirdi. Saymaz, "Savcılığın katilin kaçtığından haberi yok" dedi. Saymaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Motokurye Yunus Emre Göçer dosyasında skandal bitmiyor. Göçer, 6 Aralıkta öldükten sonra bile Somali Cumhurbaşkanının oğlu hakkında gözaltı kararı verilmiyor. Savcılık polise verdiği talimatta “Evine bakın, ertesi gün getirin” diyor. Katilin 2 Aralık’ta kaçtığından haberleri yok!" dedi.

ekran-goruntusu-2023-12-10-213300.jpg

ekran-goruntusu-2023-12-10-213300.jpg

gbabnvrxyaa4wcu.jpg

ekran-goruntusu-2023-12-10-174153-001.jpg

e27c896e-7b07-479b-961f-d184f97650cc-001.jpg

İlgili Haberler
Son Dakika... Somali Cumhurbaşkanı’nın katil oğlunun yaptığı kaza hakkında yeni gelişme
Motorcular öldürülen motokurye için Adalet Sürüşü yaptı
Öldürülen motokuryenin eşi açıkladı: Görüntüler ortaya çıkana kadar intihar dediler
Somali Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye'ye teşekkür. Oğlu moto kuryeyi ezip Türkiye'den kaçmıştı
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve oğlu Mohamed Hassan Shekhi’nin karanlık işleri!
Başsavcılıktan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında açıklama: Yurt dışına kaçtığı ortaya çıkmıştı
Somalili cumhurbaşkanının oğlu asli kusurlu çıktı. Türk kuryeyi öldürüp kaçmasına izin vermişler
Somali Cumhurbaşkanının katil oğlunun kaçtığı ortaya çıktı
Somali Cumhurbaşkanı’nın katil oğlu için yakalama kararı istendi. İstanbul’da motokuryenin ölümüne neden olmuştu
Türk kuryeyi öldüren Somali Cumhurbaşkanının oğluyla ilgili skandal iddia. Yeniçağ Yazarı Tolga Şahin kurye cinayetinin peşini bırakmıyor
Somali Cumhurbaşkanının oğlu kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılmıştı. Bilirkişi raporu ortaya çıktı
Motokuryeyi böyle ezip öldüren katil nasıl serbest bırakılır? Cumhurbaşkanı oğlu olmak hukuk üstü mü? Hani Türkiye hukuk devletiydi?
Öne Çıkanlar
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Atatürk neden geometri kitabı yazdı? Atatürk’ün bilinmeyen geometri dersi anısı
Atatürk neden geometri kitabı yazdı? Atatürk’ün bilinmeyen geometri dersi anısı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024 zamlı maaş tablosu netleşti. 7 bin 500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024 zamlı maaş tablosu netleşti. 7 bin 500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı
Son Haberler
Eşi ve kayınbiraderini öldürüp intihar etti Gündem
Eşi ve kayınbiraderini öldürüp intihar etti
Diyarbakır’da iki grup birbirine girdi. 2 yaralı Gündem
Diyarbakır’da iki grup birbirine girdi. 2 yaralı
Belediyeye ait bir çöp kamyonu trafikte sıkıştırdığı otomobil sürücüsüne bir de el hareketi çekti Gündem
Belediyeye ait bir çöp kamyonu trafikte sıkıştırdığı otomobil sürücüsüne bir de el hareketi çekti
Son yağmurlar can suyu oldu. İşte İstanbul'da baraj doluluk oranı Gündem
Son yağmurlar can suyu oldu. İşte İstanbul'da baraj doluluk oranı
Otomobil, duran tankere çarptı. 1 ölü, 4 yaralı Gündem
Otomobil, duran tankere çarptı. 1 ölü, 4 yaralı
Arda Güler'in Real Madrid formasıyla çıkacağı ilk maç belli oldu Spor
Arda Güler'in Real Madrid formasıyla çıkacağı ilk maç belli oldu