Somali Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye'ye teşekkür. Oğlu moto kuryeyi ezip Türkiye'den kaçmıştı

Oğlu İstanbul'da bir Türk'ü öldürüp yurt dışına kaçan Somali Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye'ye teşekkür.

KAYNAK: Haber Merkezi
Somali Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye'ye teşekkür. Oğlu moto kuryeyi ezip Türkiye'den kaçmıştı

Somali basınının 8 Aralık tarihli haberine göre; Somali Cumhurbaşkanı ve Türk Askeri heyeti görüşme gerçekleştirdi.

SOMALİ CUMHURBAŞKANINDAN TEŞEKKÜR

Oğlu İstanbul'da bir moto kuryeye çarparak öldüren ve yurt dışına kaçan Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Türk Askeri Heyeti ile yaptığı görüşmede;

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'Sürekli desteği, insani yardım, kalkınma yardımı, altyapı projeleri ve askeri eğitim sağlayarak Somali'nin ana müttefiklerinden ve bağışçılarından biri olduğu için' Türkiye'ye teşekkür etti.

Bu görüşme Türk basınında yer almadı.

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YAŞANAN KAZAYA DAİR

İstanbul Fatih'te Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazada yaralanan motosikletli kurye Yunus Emre Göçer hastanede yaşamını yitirdi.

Moto kurye Yunus Emre Göçer’e Avrasya Tüneli çıkışında arkadan çarpan aracın konsolosluk aracı olduğu ve aracı kullanan şahsın diplomatik pasaport taşıdığı iddia edilmiş, şahsın serbest bırakılmasına moto kuryeler tepki göstermişti.

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Şahsın Somali Cumhurbaşkanının oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud’un emniyet ifadesi sonrası serbest bırakılmıştı.

İlk kez Yeniçağ'dan Tolga Şahin tarafından gündeme getirildikten sonra “Diplomatın kim" olduğu gündem olmuştu.

2 ARALIK'TA TÜRKİYE'DEN KAÇTI

Bilirkişi raporunun ardından soruşturmayı yürüten savcılık, şüpheli Mohamed Hassan Sehıkh Mohamud hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçu kapsamında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Savcılık talebinde, "5271 sayılı CMK'nın 98/1. maddesi uyarınca şüpheli hakkında yakalama emri düzenlenerek yakalandığında 24 saat içerisinde savcılıkta hazır edilerek ifadesinin alınması, ifadesi alındıktan sonra da serbest bırakılmayarak soruşturmayı yürüten savcının sevk durumunu değerlendirmesi" yer aldı.

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6 Aralık'ta çıkan yakalama kararının ardından Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un Ataşehir'deki adresine polis gitti. Ancak Mohammed Hassan Shekh Mohamud adresinde bulamadı.

Yapılan tespitler sonrası Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un 2 Aralık'ta yurt dışına çıktığı belirlendi.

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