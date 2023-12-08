Somali Cumhurbaşkanı’nın katil oğlu için yakalama kararı istendi. İstanbul’da motokuryenin ölümüne neden olmuştu

İstanbul’da meydana gelen kazada motokurye Yunus Emre Göçer’in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık, Mohammed Hassan Shekh Mohamud için yakalama kararı talep etti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Somali Cumhurbaşkanı’nın katil oğlu için yakalama kararı istendi. İstanbul’da motokuryenin ölümüne neden olmuştu

İstanbul’un Fatih ilçesinde motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’e çarparak ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Savcılık, Somali liderinin oğlu için yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. Savcılık talebinde, “5271 sayılı CMK’nın 98/1. maddesi uyarınca şüpheli hakkında yakalama emri düzenlenerek, yakalandığında 24 saat içerisinde savcılıkta hazır edilerek ifadesinin alınması, ifadesi alındıktan sonra da serbest bırakılmayarak soruşturmayı yürüten savcının sevk durumunu değerlendirmesi.” ifadeleri yer aldı.

Somali liderinin oğlu için dün yurt dışına çıkış yasağı kararı alınmıştı.

NE OLMUŞTU?

Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu, İstanbul’da ölümlü trafik kazasına karıştı. Fatih’te yaşanan kazada, motosikletli kurye Yunus Emre Göçer yaşamını yitirdi.

İlk defa Yeniçağ'dan Tolga Şahin'in gündeme getirdiği olay sonrası motosiklete çarpan aracın sürücüsü Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud, kazanın ardından önce serbest bırakıldı ardından da yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Ortada bir kusur varsa, sıfatı ne olursa olsun, bunun takipçisi olunacaktır.” dedi.

İlgili Haberler
Türk kuryeyi öldüren Somali Cumhurbaşkanının oğluyla ilgili skandal iddia. Yeniçağ Yazarı Tolga Şahin kurye cinayetinin peşini bırakmıyor
Somali Cumhurbaşkanının oğlu kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılmıştı. Bilirkişi raporu ortaya çıktı
Motokuryeyi böyle ezip öldüren katil nasıl serbest bırakılır? Cumhurbaşkanı oğlu olmak hukuk üstü mü? Hani Türkiye hukuk devletiydi?
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Serbest bırakılmasına tepki yağan diplomatın kuryeyi göz göre göre ezdiği görüntüler ortaya çıktı
Öne Çıkanlar
Samet Aybaba'nın yardımcısı Fatih Terim'in adamı Galatasaraylıyı Şerafettin Tilki açıkladı
Samet Aybaba'nın yardımcısı Fatih Terim'in adamı Galatasaraylıyı Şerafettin Tilki açıkladı
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve oğlu Mohamed Hassan Shekhi’nin karanlık işleri!
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve oğlu Mohamed Hassan Shekhi’nin karanlık işleri!
MasterChef All Star 173. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
MasterChef All Star 173. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
Bir gece ansızın tatile gelebiliriz! Fatih Ergin Yunanistan'ın Türkiye'den ne koparttığını açıkladı
Bir gece ansızın tatile gelebiliriz! Fatih Ergin Yunanistan'ın Türkiye'den ne koparttığını açıkladı
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Son Haberler
Samet Aybaba'nın yardımcısı Fatih Terim'in adamı Galatasaraylıyı Şerafettin Tilki açıkladı Spor
Samet Aybaba'nın yardımcısı Fatih Terim'in adamı Galatasaraylıyı Şerafettin Tilki açıkladı
Zeren Spor ilk yarıyı lider tamamladı. Böylesi görülmedi! Spor
Zeren Spor ilk yarıyı lider tamamladı. Böylesi görülmedi!
Bir çoğumuz yaşıyor Gastrokolik Refleks nedir Sağlık
Bir çoğumuz yaşıyor Gastrokolik Refleks nedir
Yaşlıların jinekolojik sorunları neler Sağlık
Yaşlıların jinekolojik sorunları neler
En az 20 yıl yaşlandıran besinler ortaya çıktı Sağlık
En az 20 yıl yaşlandıran besinler ortaya çıktı
Patronlar kulübü TÜSİAD'tan iktidara asgari ücret uyarısı Ekonomi
Patronlar kulübü TÜSİAD'tan iktidara asgari ücret uyarısı
Yunan adalarına vize muafiyetiyle turizmciler turlarda yüzde 50'lik artış bekliyor. Miçotakis bu görüşmeden de karlı çıktı Dünya
Yunan adalarına vize muafiyetiyle turizmciler turlarda yüzde 50'lik artış bekliyor. Miçotakis bu görüşmeden de karlı çıktı