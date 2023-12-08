Somali Cumhurbaşkanı’nın katil oğlu için yakalama kararı istendi. İstanbul’da motokuryenin ölümüne neden olmuştu

İstanbul’un Fatih ilçesinde motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’e çarparak ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud hakkında yeni bir gelişme yaşandı.



Savcılık, Somali liderinin oğlu için yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. Savcılık talebinde, “5271 sayılı CMK’nın 98/1. maddesi uyarınca şüpheli hakkında yakalama emri düzenlenerek, yakalandığında 24 saat içerisinde savcılıkta hazır edilerek ifadesinin alınması, ifadesi alındıktan sonra da serbest bırakılmayarak soruşturmayı yürüten savcının sevk durumunu değerlendirmesi.” ifadeleri yer aldı.

Somali liderinin oğlu için dün yurt dışına çıkış yasağı kararı alınmıştı.

NE OLMUŞTU?

Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu, İstanbul’da ölümlü trafik kazasına karıştı. Fatih’te yaşanan kazada, motosikletli kurye Yunus Emre Göçer yaşamını yitirdi.

İlk defa Yeniçağ'dan Tolga Şahin'in gündeme getirdiği olay sonrası motosiklete çarpan aracın sürücüsü Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud, kazanın ardından önce serbest bırakıldı ardından da yurt dışına çıkış yasağı getirildi.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Ortada bir kusur varsa, sıfatı ne olursa olsun, bunun takipçisi olunacaktır.” dedi.