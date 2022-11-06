Elon Musk mavi tik için 8 dolar ödeyemeyenlerle dalga geçti

Musk'ın '8 dolar' kararı sonrası kullanıcılar, "mavi tik"li hesaplar için 8 dolar ödenmesi planına tepki göstermişti.

Musk, o eleştirilere Twitter hesabından şu yanıtı verdi:

Musk, ödeme planını eleştirenler tiye aldı.

Twitter’ın halihazırda ‘Twitter Blue’ isimli 4,99 dolar ücretli ve şu an sadece ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’da geçerli aylık abonelik sistemi var. Abonelikte, ‘yayımlanmış tweetleri düzenleme’ ve ‘reklamsız Twitter’ gibi özellikler bulunuyor.