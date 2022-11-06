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Elon Musk mavi tik için 8 dolar ödeyemeyenlerle dalga geçti

Elon Musk, Twitter'daki onaylı hesap yani mavi tik'i dünya genelinde aylık 8 dolara satacağını söylemişti. Musk'a tepkiler çığ gibi büyürken ünlü iş insanı tepkileri sosyal medya hesabından ti'ye aldı.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 16:38
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Elon Musk mavi tik için 8 dolar ödeyemeyenlerle dalga geçti

Elon Musk mavi tik için 8 dolar ödeyemeyenlerle dalga geçti
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Musk'ın '8 dolar' kararı sonrası kullanıcılar, "mavi tik"li hesaplar için 8 dolar ödenmesi planına tepki göstermişti.

Musk, o eleştirilere Twitter hesabından şu yanıtı verdi:

Musk, ödeme planını eleştirenler tiye aldı.

Twitter’ın halihazırda ‘Twitter Blue’ isimli 4,99 dolar ücretli ve şu an sadece ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’da geçerli aylık abonelik sistemi var. Abonelikte, ‘yayımlanmış tweetleri düzenleme’ ve ‘reklamsız Twitter’ gibi özellikler bulunuyor. 

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