Son anketten Saray’ı üzecek sonuçlar. Erdoğan açıklanmayan rakibine karşı kaybediyor

MAK Araştırma, Kasım ayı son anket sonuçlarını açıkladı. Türkiye’de 64 ilde 5 bin 750 kişiyle 1 Kasım – 8 Kasım tarihlerinde yapılan ankette, seçimlere yönelik tahminler ve vatandaşların ekonomi başta olmak üzere gündemdeki konulara ilişkin düşünceleri soruldu.

HANGİ PARTİ NE KADAR OY ALIYOR

Katılımcılara, “Yarın seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye vereceksiniz?” sorusuna verilen yanıtlar şöyle oldu:

AKP: Yüzde 33,5

CHP: Yüzde 25,3

İYİ Parti: Yüzde 16,2

MHP: Yüzde 6,8

DEVA: Yüzde 2,5

Gelecek: Yüzde 1,3

“KARARSIZ SEÇMEN ÖNEMLİ ORANDA MUHALEFETE YAKIN”

Araştırma şirketi, çıkan sonuçlarla ilgili “Kararsızların matematiksel dağılımı yukarıdaki tabloyu çıkarsa da; deneyimlerimiz kararsız seçmenin önemli oranda muhalefete yakın seçmen olduğunu göstermektedir. Yine de kararsızları matematiksel dağılımla göstermek, grafikleri pratik bir okuma imkânı sağlayacaktır. Son aylarda özellikle yeni kurulan partilere yönelik ağırlıklı olarak genç seçmen tercihleri sık sık yer değiştirmektedir” değerlendirmesini yaptı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE ERDOĞAN’IN RAKİBİ ÖNDE

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de sorulduğu ankette, “Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan’a mı yoksa Millet İttifak’ın çıkaracağı adaya mı oy verirsiniz?” sorusuna yüzde 44’le “Kesinlikle Erdoğan’ın rakibi kim olursa ona veririm” yanıtı geldi.

“Rakibi kim olursa olsun Erdoğan’a oy veririm” diyenlerin oranı yüzde 36, rakibe göre fikrini değiştireceğini söyleyenlerin oranı yüzde 14 oldu.

Kararsız olan ya da yanıt vermek istemeyenler ise yüzde 6’da kaldı.

“Hangi ittifakın adayına oy verirsiniz?” sorusunda da “Cumhur İttifakı” diyenler yüzde 40, Millet İttifakı diyenler yüzde 41 olarak ölçüldü. Kararını adaya göre belirleyecekler yüzde 4 olurken, “Bu ittifakların dışında farklı bir adaya verebilirim” diyenler yüzde 11 oldu.

Ankette ülke gündemine ilişkin de sorular yer aldı. “Genel af gerekli midir?” sorusuna vatandaşların yüzde 42’si gerekli, yüzde 37’si ise gerekli değil yanıtını verdi. Kararsız olanların oranı da yüzde 21 oldu.

PAHALILIK SİYASİ GÖRÜŞÜ ETKİLİYOR

Artan fiyatlar, hayat pahalılığının siyasi tercihlere etkisi de araştırmanın başlıkları arasında yer aldı. Ankette, konuyla ilgili şu sonuçlar çıktı:

-Olumsuz etki ediyor değişimin gerekli olduğuna muhalefetin düzeltebileceğine inanıyorum: Yüzde 30

-Olumlu ya da olumsuz etki etmiyor çünkü muhalefetin de düzeltebileceğine inanmıyorum: Yüzde 21

-Olumlu ya da olumsuz etki etmiyor çünkü sorunları çözerse yine Cumhurbaşkanımız çözer: Yüzde 15

-Olumsuz etki ediyor çünkü bu pahalılığa mevcut iktidarın sebep olduğunu düşünüyorum: Yüzde 15

-Olumsuz etki ediyor çünkü daha kötü olamaz diye düşünüyorum: Yüzde 14

-Kararsız-görüş yok: Yüzde 5

EKONOMİDE MUHALEFETE GÜVEN

MAK Araştırma’nın yaptığı anketinde Altılı Masa’nın hükümet olursa ekonomik sorunları çözüp çözemeyeceğine de yanıt arandı:

-Çözebilir: Yüzde 33

-Kısmen çözebilir: Yüzde 24

-Çözemez: Yüzde 34

-Kararsız: Yüzde 9

YARGIYA GÜVEN DİPTE: YÜZDE 60 MAHKEMELERDEN ADİL KARAR ÇIKMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYOR

Anketin dikkat çeken başlıklarından birisi de yargıya güven oldu.

“Yolunuz bir gün adliyeye sanık – tanık ya da müşteki olarak düşerse; hakkınızda adil karar verileceğini düşünüyor musunuz?” sorusuna katılanların büyük çoğunluğu “Hayır” yanıtını verdi.

Adil karar verilmeyeceğini düşünenler yüzde 60, adil karar verileceğin düşünenler yüzde 17 olarak ölçülürken; yüzde 23, kararsız olduğunu ya da cevap vermek istemediğini belirtti.

VATANDAŞ ÜLKENİN DURUMUNDAN ENDİŞELİ

Ülkenin en büyük sorunu, vatandaşa göre hayat pahalılığı. Bunu, işsizlik, adaletsizlik, göçmenler izliyor.

Ülkenin genel durumunun nasıl hissettirdiği sorusuna verilen yanıtlar ise şöyle oldu:

-Endişeli: Yüzde 49

-Umutlu: Yüzde 39

-Huzurlu: Yüzde 4

-Kararsız-cevap yok: Yüzde 8