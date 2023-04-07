7 Nisan 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • 'Pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde’ etiketini yapan gencin gözaltına alınması sonrası herkes twitterda ‘Erdoğan sayesin

'Pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde’ etiketini yapan gencin gözaltına alınması sonrası herkes twitterda ‘Erdoğan sayesinde’ yazıyor

Marketlerde yapıştırılan "Pahalı mı geldi? Erdoğan Sayesinde" etiketlerini tasarlayan genç gözaltına alınmıştı. Bunun üzerine ‘’ERDOĞAN SAYESİNDE’’ başlığı Twitter'da trend topic oldu.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 13:50
Takip Et

Twitter'da herkes Erdoğan sayesinde yazıyor

'Pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde’ etiketini yapan gencin gözaltına alınması sonrası herkes twitterda ‘Erdoğan sayesinde’ yazıyor
+
Aa
-

Marketlerdeki ürünlerin üzerine yapıştırılan "Pahalı mı geldi? Erdoğan Sayesinde" etiketlerinin grafik tasarımın yapan gencin gözaltına alınması sonrası "ERDOĞAN SAYESİNDE" başlığı Twitter Trend Topic listesinde birinci sıraya yükseldi.

Derinleşen ekonomik krize ve enflasyona dikkat çekmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarının da olduğu çıkartmalar hazırlayan bir grubun raflara yapıştırdıkları çıkartmalar gündem olmuştu.

Bunun üzerine etiketleri basarak sosyal medyada paylaşan Mahir Akkoyun İzmir’de gözaltına alınmıştı.

Yaşanan bu süreçten sonra sosyal medya kullanıcıları duruma tepki göstererek Mahir Akkoyun’a destek olmak için çalışma başlattılar. Kullanıcılar ‘’ERDOĞAN SAYESİNDE’’ başlığını kullanarak birçok paylaşımda bulundular. Böylece başlık Twitter’ın Trend Topic listesinin başına çıktı.

MAHİR AKKOYUN KİMDİR?

Görsel iletişim tasarımcısı olduğu bilinen Mahir Akkoyun, İzmir'de yaşıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü mezunu olan Akkoyun, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sanat Tiyatroları'nda 2021 yılından bu yana Sanat Yönetmeni olarak görev yapıyor. Mahir Akkoyun’un aldığı ödüller:

İzmir Avrupa Caz Festivali Afiş Yarışmasında birincilik ödülü
İKSEV – İzmir Avrupa Caz Festivali 20. Caz Afiş Yarışmasında ikincilik ödülü
İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Logo Yarışması Birincilik Ödülü
Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü Görsel İletişim Tasarımı Ana Sanat Dalı En İyi Diploma Projesi Ödülü
18 Genç Beyin Fırtınası Grafik Tasarım Günleri Yarışması birincilik ödülü

İŞTE O ETİKETLER

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Her yerden yaklaşıyor. Tam 5 gün sürecek. Aman dikkat 18 ili kar ve fırtına vuracak
1
﻿Her yerden yaklaşıyor. Tam 5 gün sürecek. Aman dikkat 18 ili kar ve fırtına vuracak
﻿Her yerden yaklaşıyor. Tam 5 gün sürecek. Aman dikkat 18 ili kar ve fırtına vuracak
﻿Market ve mağazalarda etiketlerin üzerine Erdoğan ve Bahçeli’yi koydular. Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı. Oy verirken aklınızda bulunsun!
2
﻿Market ve mağazalarda etiketlerin üzerine Erdoğan ve Bahçeli’yi koydular. Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı. Oy verirken aklınızda bulunsun!
﻿Market ve mağazalarda etiketlerin üzerine Erdoğan ve Bahçeli’yi koydular. Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı. Oy verirken aklınızda bulunsun!
﻿İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi
3
﻿İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi
﻿İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
4
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
﻿Willian Arao özür diledi
5
﻿Willian Arao özür diledi
﻿Willian Arao özür diledi
﻿MHP milletvekili aday listesi belli oldu. İşte il il MHP milletvekili adayları
6
﻿MHP milletvekili aday listesi belli oldu. İşte il il MHP milletvekili adayları
﻿MHP milletvekili aday listesi belli oldu. İşte il il MHP milletvekili adayları
﻿Jesus taraftarlara seslendi. Flaş açıklamalar
7
﻿Jesus taraftarlara seslendi. Flaş açıklamalar
﻿Jesus taraftarlara seslendi. Flaş açıklamalar
﻿Rekabet Kurumu'ndan reklamcılık raporu
﻿Rekabet Kurumu'ndan reklamcılık raporu
﻿Rekabet Kurumu'ndan reklamcılık raporu
﻿Profesör açıkladı: 42 bin kişi hava kirliliğine bağlı hastalıklardan öldü
﻿Profesör açıkladı: 42 bin kişi hava kirliliğine bağlı hastalıklardan öldü
﻿Profesör açıkladı: 42 bin kişi hava kirliliğine bağlı hastalıklardan öldü
﻿Rüyada berber görmek ne demek? Rüyada berber görmenin anlamı nedir?
﻿Rüyada berber görmek ne demek? Rüyada berber görmenin anlamı nedir?
﻿Rüyada berber görmek ne demek? Rüyada berber görmenin anlamı nedir?
﻿Elektrikli araç üreticilerine ÖTV ile yatırım hamlesi
﻿Elektrikli araç üreticilerine ÖTV ile yatırım hamlesi
﻿Elektrikli araç üreticilerine ÖTV ile yatırım hamlesi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.