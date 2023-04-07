'Pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde’ etiketini yapan gencin gözaltına alınması sonrası herkes twitterda ‘Erdoğan sayesinde’ yazıyor

Marketlerdeki ürünlerin üzerine yapıştırılan "Pahalı mı geldi? Erdoğan Sayesinde" etiketlerinin grafik tasarımın yapan gencin gözaltına alınması sonrası "ERDOĞAN SAYESİNDE" başlığı Twitter Trend Topic listesinde birinci sıraya yükseldi.

Derinleşen ekonomik krize ve enflasyona dikkat çekmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarının da olduğu çıkartmalar hazırlayan bir grubun raflara yapıştırdıkları çıkartmalar gündem olmuştu.

Bunun üzerine etiketleri basarak sosyal medyada paylaşan Mahir Akkoyun İzmir’de gözaltına alınmıştı.

Yaşanan bu süreçten sonra sosyal medya kullanıcıları duruma tepki göstererek Mahir Akkoyun’a destek olmak için çalışma başlattılar. Kullanıcılar ‘’ERDOĞAN SAYESİNDE’’ başlığını kullanarak birçok paylaşımda bulundular. Böylece başlık Twitter’ın Trend Topic listesinin başına çıktı.

MAHİR AKKOYUN KİMDİR?

Görsel iletişim tasarımcısı olduğu bilinen Mahir Akkoyun, İzmir'de yaşıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü mezunu olan Akkoyun, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sanat Tiyatroları'nda 2021 yılından bu yana Sanat Yönetmeni olarak görev yapıyor. Mahir Akkoyun’un aldığı ödüller:

İzmir Avrupa Caz Festivali Afiş Yarışmasında birincilik ödülü

İKSEV – İzmir Avrupa Caz Festivali 20. Caz Afiş Yarışmasında ikincilik ödülü

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Logo Yarışması Birincilik Ödülü

Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü Görsel İletişim Tasarımı Ana Sanat Dalı En İyi Diploma Projesi Ödülü

18 Genç Beyin Fırtınası Grafik Tasarım Günleri Yarışması birincilik ödülü

İŞTE O ETİKETLER