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Market etiketlerine Erdoğan ve Bahçeli'yi koyup pahalılığı anlatan genç gözaltına alındı. Sen misin pahalılığı anlatan

Market raflarına "Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde" yazılı etiketler basarak sosyal medyada paylaşan Mahir Akkoyun gözaltına alındı.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 09:03
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Market etiklerine Erdoğan ve Bahçeli'yi koyup pahalılığı anlatan genç gözaltına alındı

Market etiketlerine Erdoğan ve Bahçeli'yi koyup pahalılığı anlatan genç gözaltına alındı. Sen misin pahalılığı anlatan
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Derinleşen ekonomik krize ve enflasyona dikkat çekmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarının da olduğu çıkartmalar hazırlayan bir grubun raflara yapıştırdıkları çıkartmalar gündem olmuştu.

Etiketleri basarak sosyal medyada paylaşan Mahir Akkoyun İzmir’de gözaltına alındığını duyurdu.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Akkoyun, “Gözaltına alınıyorum. Konak Güvenlik Şube” dedi.

NE OLDU?

Krize tepki göstermek isteyen sosyal medyadaki bir grup, bazı market ve mağazalarda satılan ürünlerin üzerine etiket yapıştırdı.

Etiketlerde Erdoğan ve Bahçeli’nin fotoğraflarını yanına “Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde” yazdığı görüldü.

Sosyal medyada 'Gençlik Devirecek' isimli hesabı açılarak market etiketlerine yapıştırıldığını gösteren paylaşımlar yapıldı.

Çıkartmalarda, “Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde”, “Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı. Oy verirken aklınızda bulunsun” ifadeleri yer aldığı görüldü.

İşte o paylaşım ve etiketler:

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