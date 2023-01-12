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Beşiktaş ile Aboubakar anlaşmanın eşiğinde

Beşiktaş'ın Wout Weghorst ile sözleşmesinin feshinin ardından Al- Nassr forması giyen Vincent Aboubakar ile anlaşma noktasına geldiği iddia edildi.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 11:58
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Sözleşmesinin çözülmesi bekleniyor: Aboubakar'dan flaş gelişme

Beşiktaş ile Aboubakar anlaşmanın eşiğinde
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Beşiktaş'ın Wout Weghorst ile sözleşmesinin feshinin ardından Al- Nassr forması giyen Vincent Aboubakar ile anlaşma noktasına geldiği iddia edildi.

TRT Spor muhabiri Tuna Akdemir'in haberine göre "Beşiktaş, Aboubakar ile anlaşma noktasına geldi. Aboubakar, Beşiktaş'ta forma giymek istiyor. Oyuncuyla bir problem yok, Al-Nassr ile sözleşme konusunun çözülmesi bekleniyor" ifadelerine yer verildi.

Weghorst'la yollarını ayıran Beşiktaş, eski futbolcusu Vincent Aboubakar ile görüşmelerini sürdürüyor.

Kamerunlu oyuncuyla yapılan ilk görüşme olumlu geçerken, 30 yaşındaki oyuncu da tekrar siyah-beyazlı formayı giymeye sıcak bakıyor.

Weghorst'un da gidişiyle Aboubakar'la görüşmeleri daha da sıklaştıracak olan Kara Kartal, birkaç gün içinde bu transferi bitirmek istediği öğrenildi.

 

 

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