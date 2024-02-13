Sumudica yağcılığın liderliğini kimseye kaptırmadı. Öyle bir isim seçti ki 'Yok artık' dedirtti

Sumudica, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gaziantep ziyaretinde havalimanında karşıladı. Burada Başkan Memik Yılmaz ve Sumudica, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir süre konuştular.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sumudica'ya 'Türk vatandaşı olmak ister misin?' diye sordu. Sumudica da 'Tabi, neden olmasın' yanıtını verdi.

Bu konuşmanın ardından Erdoğan, Sumudica'nın Türk vatandaşlığı işlemlerinin başlatılması için talimat verdi.

TAYYİP MEMİK İSMİNE SICAK BAKIYOR

Marius Sumudica, Türk vatandaşlığına geçerken yeni ismini de belirledi. Sumudica'nın yakınları, yeni isminin Tayyip Memik olmasını istediler.

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isimlerinin verilmesini önerdiler.

Sumudica da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve başkan Memik Yılmaz'a duyduğu saygı ve sevgi nedeniyle isminin Tayyip Memik olmasını kabul etti.