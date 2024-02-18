Sumudica çirkinleşemeyen oyuncularını eleştirdi

Sumudica, basın toplantısında, karşılaşmayla ilgili söyleyecek bir şeyi olmadığını belirtti.

Sumudica, bu sezon 3 kez son dakikalarda öne geçtiklerini ancak bunu koruyamadıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

Maçla ilgili ne diyeceğimi bilmiyorum. Bu üçüncü defa başımıza geliyor. Adana Demirspor, Pendikspor ve şimdi de bu maç. Öndeyken, üç puanı alabileceğimiz maçta 2 puan kaybediyoruz. Toplamda 6 puan gitti. Belki bunları kazansaydık 10. sıraya yükselme şansımız olurdu. Bu fırsatları değerlendiremiyoruz. Ligde önde olan takımlar her şeyi yapıyor. Bazen sahada çirkinleşiyorlar, zaman geçiriyorlar. Biz bunları yapamıyoruz.

"BASKI VAR"

Sumudica, kötü oynadıklarını ve bazı oyuncularının beklentiyi karşılayamadığını ifade ederek, "Büyük fırsatlar yakalayamadık. Bazı oyuncularımız daha iyisini yapabilirdi. Gradel bir hafta yoktu. Afrika Kupası'nı kutluyordu. Bugün diğerlerinden daha iyi oynadı. Futbolcularımız üzerinde baskı var. İyi oynamadık ama 1-0 öndeyken son 4 dakikada skoru korumalıydık, koruyamadık." dedi.