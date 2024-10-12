Suna Keskin, 60. sanat yılını kutladı

Türk Tiyatrosu’nun duayen oyuncularından Suna Keskin, önceki akşam Atatürk Kültür Merkezi’nde 9 senedir kapalı gişe oynadığı ‘Ahududu’ oyunu sonrasında oyunculuğa adadığı 60. sanat yılını Ceyda Düvenci’nin sunduğu gecede sahnede kutladı.

Sanat yaşamının 15 yılını Tiyatrokare çatısı altında geçiren Suna Keskin’in 60 yıl önce sahnede ilk alkışı aldığı duayen sanatçı Haldun Dormen de etkinliğe katılan isimlerdendi. Dormen’in adı her geçtiğinde salonda bulunanlar sık sık alkışlarla duayen isme saygılarını gösterdi. Bu yıl 33. yılını kutlayan Tiyatrokare ve onun kurucusu, yönetmeni ve usta oyuncusu Nedim Saban, günün anısına Suna Keskin’e plaket takdim etti.

Suna Keskin’i bu anlamlı günde ‘Ahududu’da başrolü paylaştığı Melek Baykal, Bülent Seyran, Nedim Saban, Cem Güler, Birol Engeler, Özgür Yetkinoğlu, Müge Kement, Murat Ergür’ün yanı sıra Haldun Dormen, Dilek Türker, Nevra Serezli, Hakan Altıner, Sermet Erkin, Çiçek Dilligil, Bora Öztoprak, Ecmel İs gibi isimler yalnız bırakmadı. Usta oyuncu Suna Keskin’e daha nice sanatla dolu yıllar diliyorum.

Erol Keskin ödülü Nezaket Erden’e

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Tiyatrokare’nin kurucusu Nedim Saban, 3 yıl önce yaşamını yitiren oyuncu ve yönetmen Erol Keskin’in anısını yaşatmak ve genç tiyatrocuları desteklemek adına harika bir işe imza attı. Bu kapsamda ‘1. Erol Keskin Genç Kuşak Başarı Ödülleri’ni başlattı.

Önceki gün düzenlenen törende aynı anda 3 farklı oyunla (Aşık Shakespeare, Sevgili Arsız Ölüm ve Tırnak İçinde Hizmetçiler) seyirci karşısına çıkan oyuncu Nezaket Erden’e ‘1. Erol Keskin Genç Kuşak Başarı Ödülü’ verildi.

Ödülü alırken duygusal anlar yaşayan Nezaket Erden, duayen bir isim anısına düzenlenen gecede duayen bir oyuncudan ödül almanın haklı gururunu yaşadı. Ödülü sonuna kadar hak etti. Tebrik ediyorum.

Aşk Güzel Şey Sanmışım

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Elif Buse Doğan, yeni şarkısı ‘Aşk Güzel Şey Sanmışım’ı EBD Müzik etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu.

Sözü ve müziği Oğuzhan Koç ile Çağrı Telkıvıran imzası taşıyan şarkının düzenlemesini Çağrı Telkıvıran yapmış. Şarkıya Kaan Yorulmaz’ın yönetmenliğinde hoş da bir klip çekilmiş.

Aşkın hem yanılgılarını hem de acılarını ele alan şarkı, derin sözleri ve müziğiyle dinleyicilere kendinden bir parça bulma imkânı sunuyor. Dinleyeni bol olsun.