Tam bir vitamin deposu. Güneş yanıkları ve cilt sağlığına iyi geliyor

Kuzukulağı, protein, kalsiyum, potasyum, fosfor ve demir mineralleri bakımından zengindir. Ayrıca A, B ve C vitaminleri de içerir. Bu besin, vücudu güçlendirirken güneş yanıkları ve cilt sağlığı gibi birçok konuda yararlıdır.

C VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİ ÖNLER

Bu bitki, C vitamini kaynağıdır. Bu sayede kış ve bahar aylarında sık görülen soğuk algınlığı, nezle, grip gibi hastalıklara karşı vücudun bağışıklığını artırabilir. Bunun yanında C vitamini ve demir eksikliği fazla olan insanlarda iskorbüt hastalığı ortaya çıkabilir. Bu hastalık, diş sağlığı, kemik ağrıları ve ağız yaraları gibi belirtilerle kendini belli eder. Kuzukulağı, hem C vitamini hem de demir içerdiği için iskorbüt hastalığına yakalanmış hastaların tedavisinde de kullanılabilir.

KAN ŞEKERİNİ AYARLAR

Kana farklı sebeplerle zararlı organizmalar girebilir. Kuzukulağının antioksidan özelliği sayesinde kandaki bu organizmaları temizleyebilir. Ayrıca kan şekerinin birden yükselmesini de engelleyebilir.

Kan şekerini normal düzeye getirmek isteyenler, doktor tavsiyesiyle kuzukulağı tüketebilir.

GÜNEŞ YANIKLARINA İYİ GELİR

Yaz aylarında güneşin etkisini fark etmeyebilirsiniz. Güneşten korunmazsanız cildinizde güneş yanıkları ve lekeler oluşabilir. Bu sorunla karşılaştığınızda biraz kuzukulağı kaynatıp elde ettiğiniz macunu lekeli bölgeye sürebilirsiniz. Kuzukulağı macununu lekeler kaybolana kadar güneşten zarar gören bölgeye uygulayabilirsiniz.

KİLO VERMEDE YARDIMCI OLUR

Kuzukulağı gibi birçok yeşilliğin kalorisi azdır. 100 gr kuzukulağında sadece 22 kalori vardır. Bu nedenle kilo vermek için hazırladığınız diyet salatalarına kuzukulağı ekleyerek metabolizmanızı canlandırabilirsiniz.

KAŞINTILARI AZALTIR

Bazen vücudunuzun değişik yerleri kaşınabilir. Kaşıntı çok olursa bu durum günlük yaşamınızı olumsuz etkileyebilir. Kaşıntılarınız çok rahatsız edici olursa, kuzukulağının kökünden çay yaparak içebilirsiniz. Bu şekilde kaşıntınızı azaltabilir, ayrıca kaşıma sonucu oluşabilecek yaraları önleyebilirsiniz.