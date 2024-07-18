Tapuda son 90 gün uyarısı. Başvuru yapmayan büyük kaybedecek

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Türkiye'deki taşınmaz malların hak ve yetkilerini belirleyip kayıt altına almakla sorumludur. Bu kapsamda, tapu belgelerinin kayıtlarının tutulması ve düzenlenmesi de Genel Müdürlük tarafından yürütülüyor.

Tapu belgesi, bir taşınmazın sahipliğini ve üzerindeki hakları resmi olarak belgeleyen bir evraktır. Bu belge, taşınmazın sahibine ait hak ve yetkileri yasal koruma altına alıyor. Tapu belgesi, tek bir kişiye veya birden fazla kişiye ait olabilir; bu durumda, müstakil tapu ve hisseli tapu kavramları ortaya çıkıyor.

Hissedarların diğer hissedarlara bilgi vermeden gerçekleştirdiği satışlarda, diğer hissedarların itiraz hakkı bulunur ve tapu devrinin iptali mümkün.

Bu sebeple, hisseli tapu satışında, hisseyi satın alan kişinin mağduriyet yaşamaması için diğer hissedarlardan feragatname alması gerekiyor.

Feragatname alınmadığı takdirde, ön alım talebiyle dava açılabilir ve bu davanın süresi, satış tarihinden itibaren 2 yıldır.

Birden fazla kişiye ait tapu sahipleri için kritik bir uyarı yapıldı. Yasal süre içinde başvuru yapmazlarsa haklarını kaybedebilirler.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ülkemizde tapu kayıtlarını tutma ve işlemleri yürütme yetkisine sahip kuruluş. Taşınmaz mallar üzerindeki hak ve yetkiler tapu belgeleri ile kayıt altına alınırken, tapular tek kişiye ait olabileceği gibi, birden fazla kişiye de ait olabiliyor.

MÜSTAKİL VE HİSSELİ TAPU

Müstakil tapu, taşınmazın üzerindeki tüm hakların tek bir kişiye ait olduğunu gösterirken, hisseli tapu, birden fazla kişinin bu taşınmaz üzerinde hak sahibi olduğunu belirtir.

Tapu satışı işlemleri, tapunun türüne göre değişiklik gösterir. Hisseli tapu satışı için hissedarların ortak bir karar alması gereklidir. Hissedarların anlaşmaya varması halinde, tapu toplu olarak satılabilir.

ŞUFA SÜRESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hisseli tapularda şufa hakkı, hisse sahiplerine ön alım hakkı tanır. Bu hak sayesinde, hisseli tapuya sahip bir kişi hissesini satmak istediğinde, diğer hissedarların bu payı öncelikli olarak satın alma hakkı bulunur. Ancak bu hak için belirli bir süre sınırı vardır.

Hissedarların diğer hissedarlara haber vermeden yaptığı satışlarda itiraz hakkı vardır ve tapu devri iptal edilebilir. Bu nedenle, hisseli tapu satın alacak kişinin mağdur olmaması için diğer hissedarlardan feragatname alması önemlidir.

90 GÜN SÜREYİ GEÇİREN YANDI

Hisseli tapu üçüncü bir kişiye satıldığında, bu satış işlemi noter aracılığıyla hissedarlara bildirilirse, paydaşlar bu bildirimi aldıkları tarihten itibaren 3 ay içinde ön alım talepli dava açmalıdır.

Belirtilen süre içinde dava açılmadığı takdirde ön alım hakkı geçersiz olur. Diğer hissedarların haberi olmadan yapılan satışlarda ise 2 yıl içinde ön alım talebiyle dava açılabiliyor. Bu süre içinde dava açılmazsa ön alım hakkı kullanılamaz hale geliyor.