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Malatya'da mucize kurtuluş: Üç yaşındaki Miran bebek, 22 saat sonra enkazdan çıkarıldı

Türkiye'nin 10 ilini vuran Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında mucize bir kurtuluş daha yaşandı. Malatya'da yıkılan binanın enkazı altında kalan 3 yaşındaki Miran bebek, 22 saat sonra kurtarıldı.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 03:46
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Malatya'da üç yaşındaki Miran bebek, enkazdan 22 saat sonra kurtarıldı

Malatya'da mucize kurtuluş: Üç yaşındaki Miran bebek, 22 saat sonra enkazdan çıkarıldı
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Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında Malatya'da yıkılan bir binanın altında kalan 3 yaşındaki Miran, 22 saat sonra enkazdan sağ kurtuldu.

İHA'nın haberine göre; kent merkezi Çavuşoğlu Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın yıkılan enkazı altında kalan 3 yaşındaki Miran Tekeş ile 26 yaşındaki Abdullah Uraz, Sivas itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 22 saat sonra enkaz altından sağ kurtarıldılar.

Minik Miran ile Abdullah Uraz sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi için Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ekiplerin kent genelindeki arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

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