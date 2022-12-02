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Tekirdağ Kapaklı Belediyesi personel alacak

Tekirdağ Kapaklı Belediyesi, bünyesine çöp kamyonu şoförü ve temizlik görevlisi olarak istihdam etmek üzere 3 işçi alacak. Son başvuru tarihi 10 aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 14:14
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Tekirdağ Kapaklı Belediyesi, çöp kamyon şoförü ve temizlik görevlisi alacak

Tekirdağ Kapaklı Belediyesi personel alacak
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İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Tekirdağ Kapaklı Belediyesi, çöp kamyonu şoförü ve temizlik görevlisi olmak üzere 3 işçi alacak. Son başvuru tarihi ise 10 aralık 2022 olarak açıklandı.
 

MÜRACAAT KOŞULLARI
1)Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak
2)Son altı ay ilçe sınırları içinde ikamet etmiş olmak
3)Adli sicil kaydı olmamak
4)En az ilkokul mezunu olmak
5) Askerlik ile ilişiği bulunmama
6)Kamu haklarından mahrum bulunmamak
7)Emekli olmayan
8) Çalışmaya engel sağlık sorunu bulunmamak
9)E sınıfı ehliyet, src ve psikoteknik belgelerine sahip olmak
10)Başuru belirtilen adrese şahsen yapılacaktır (BAY)

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1)Kimlik fotokopisi 
2)Adli sicil kaydı
3)İkametgah

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