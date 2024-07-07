Televizyonların yaz sezonu sınavı

Bu yıl, yaz sezonu döneminde ekranlarda tek yeni dizi var. O da Kanal D’de yayınlanan ‘Yalan’. Onun dışında kanallar, ya dizi tekrarlarıyla ya sinema filmleriyle ya da yarışma tarzı programlarla günü doldurmaya çalışıyorlar.

Tabii, bu süreçte bir de TRT 1’de futbolseverleri ekran başına toplayan EURO 2024 şampiyonası var. TRT, turnuvanın tüm maçlarını canlı olarak yayınlıyor. Haliyle maçların ekrana geldiği gün, reytinglerde zirvede yer alıyor. Diğer yandan TV8’in sevilen programı MasterChef Türkiye’nin de oturmuş bir izleyici kitlesi bulunuyor. Maçların olmadığı günler, liderliği kimseye kaptırmıyor. Yalan ise, kendi gününde elindeki avantajı iyi kullanıyor. Hem oyuncuların performansları hem de dizinin reytingleri yüzleri güldürüyor.

Yarışma programları da (Kim Milyoner Olmak İster, Turnike, Alan, Sen Türkülerini Söyle) hatırı sayılır bir reyting alıyorlar. Bu dönem böyle geçecek. İyi seyirler.

Hande Yener’in ‘Zombi’si

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Birbiri ardına çıkardığı yepyeni hitleriyle dinlenme ve paylaşım rekorları kıran Hande Yener, yeni çalışması ‘Zombi’yi Poll Production etiketiyle yayınladı.

Yıllardır yorumculuk yeteneği ile müzik otoritelerinden tam not alan şarkıcı, son zamanlarda kendisine ait eserleriyle de büyük takdir topluyor. Sözü ve müziği Hande Yener’e ait olan ‘Zombi’, eski aşkına mağrurca veda etmek isteyenlerin marşı olacak gibi görünüyor.

Hem sözleri hem de müzikal yapısıyla farklı bir çalışma olan ‘Zombi’ye Mert Çalışır’ın yönetmenliğinde Ankara’da onlarca gönüllü ODTÜ’lü öğrenciyle birlikte hoş bir klip çekilmiş. Ben dinlerken keyif aldım. Dinleyeni bol olsun.

Sinema izleyicisinin farkı

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Son zamanlarda her ne kadar dijital platformlar çoğalsa da sinema izleyicisi, beyazperdede film izlemekten vazgeçmiyor.

2024 yılının ilk yarısında en çok izlenen filmlerin gişe rakamları ortaya çıktı. Box Office Türkiye verilerine göre, 217 filmin vizyona girdiği 2024’ün 6 aylık döneminde önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20.5 artışla 18 milyonu aşkın seyirci sinema salonlarını doldurdu.

İlk sırada 2 milyon 825 bin 720 kişi tarafından izlenen Rafadan Tayfa 4 yer aldı. Listenin 2. sırasında Lohusa var. Filmi, 2 milyon 128 bin 345 kişi izledi. Lohusa’yı sırasıyla Kolpaçino 4 4’lük (2 milyon 114 bin 884), Ters Yüz 2 (1 milyon 21 bin 435) ve 3391 Kilometre (922 bin 39) takip etti.