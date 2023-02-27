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Herkes Erbakan’ın stadyum sözlerini paylaşıyor. AKP'liler şimdi bir daha gerilecek

Stadyumlarda yaşanan ‘hükümet istifa’ sloganlarının yankıları devam ederken muhalif spor çevreleri Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın sözlerini paylaşıyor.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 16:48
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Muhalif spor çevreleri Erbakan’ın bu sözlerini paylaşıyor Ne zaman ki bu stadyumlar

Herkes Erbakan’ın stadyum sözlerini paylaşıyor. AKP'liler şimdi bir daha gerilecek
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Milli Görüş hareketinin kurucu lideri, eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın vefatının üzerinden 12 yıl geçti. 27 Şubat 2011'de vefat eden Erbakan, 12 Ekim 1969'daki seçimde Konya'dan bağımsız milletvekili seçilerek başladığı siyaset hayatında 42 yıl geçirdi.

Türkiye’ye sarsan Kahramanmaraş'taki depremlerin sonucunda yaklaşık 44 bin 374 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda vatandaş yaralandı. İktidarın politikalarını eleştiren vatandaşlar tribünlerde de hükümeti istifaya çağırdı.

Fenerbahçe-Konyaspor maçında "Yalan dolan 20 sene oldu istifa ulan" ve "Hükümet istifa" sloganları maçın başından sonuna kadar taraftarlarca söylendi. Ertesi gün ise Beşiktaş-Antalyaspor maçında da aynı tezahüratlar devam etti.

İktidar yanlıları bu protestolardan rahatsız olurken MHP lideri Devlet Bahçeli, olaya tepki göstererek Beşiktaş üyeliğinden ayrıldığını ifade etti.

ERBAKAN'IN SÖZLERİ PAYLAŞILIYOR

Muhalif spor çevreleri ise Erbakan'ın "Ne zaman ki bu stadyumlar futbol için değil, hakkı haklı kılmak için mücahitler tarafından doldurulur, işte o zaman kurtuluş vakti gelmiştir'" şeklindeki sözlerini paylaşmaya başladı.

(Kaynak: OdaTV)

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