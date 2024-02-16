Milli Takım'ın biletleri 9 dakikada bitti

FIVB Milletler Ligi'nde Antalya'da hem Filenin Efeleri hem de Filenin Sultanları sahne alacak.

Turnuvanın biletleri tam 9 dakikada tükendi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde ter dökecek.

Antalya'da oynanacak ilk hafta maçlarına voleybolseverler büyük ilgi gösterdi.

FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde ilk hafta maçları 21-26 Mayıs 2024, FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde ise 14-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Kombine biletler ise satışa sunulduktan 10 dakika sonra bitti.

Antalya'da hangi takımlar mücadele edecek?

Milletler Ligi'nde Antalya'da oynayacak milli kadın ve erkek voleybol takımlarının listesi şöyle:

Kadınlar:

Türkiye

İtalya

Polonya

Japonya

Almanya

Hollanda

Bulgaristan

Fransa

Erkekler:

Türkiye

Polonya

ABD

Slovenya

Fransa

Hollanda

Kanada

Bulgaristan