Milli Takım'ın biletleri 9 dakikada bitti

Kaynak: Haber Merkezi
Milli Takım'ın biletleri 9 dakikada bitti
Filenin Sultanları ve Filenin Efeleri'ni izlemek isteyen sporseverler Milli Takım'ın biletlerine büyük ilgi gösterdi.

FIVB Milletler Ligi'nde Antalya'da hem Filenin Efeleri hem de Filenin Sultanları sahne alacak.

Turnuvanın biletleri tam 9 dakikada tükendi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde ter dökecek.

Antalya'da oynanacak ilk hafta maçlarına voleybolseverler büyük ilgi gösterdi.

FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde ilk hafta maçları 21-26 Mayıs 2024, FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde ise 14-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Kombine biletler ise satışa sunulduktan 10 dakika sonra bitti.

Antalya'da hangi takımlar mücadele edecek?

Milletler Ligi'nde Antalya'da oynayacak milli kadın ve erkek voleybol takımlarının listesi şöyle:

Kadınlar:
Türkiye
İtalya
Polonya
Japonya
Almanya
Hollanda
Bulgaristan
Fransa

Erkekler:
Türkiye
Polonya
ABD
Slovenya
Fransa
Hollanda
Kanada
Bulgaristan

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